Teutonia Ottensen hat es sich beim Erringen des Hamburger Pokalsieges und der damit verbundenen Qualifikation für den DFB-Pokal bestimmt nicht träumen lassen, was dieser Titel noch für einen Ärger bringen würde. Zumal der Regionalligist für die erste Pokalrunde mit Pokalsieger RB Leipzig eigentlich einen Traumgegner zugelost bekam. Doch das Ganze ist längst zum Albtraum für Ottensen mutiert: Zunächst wollten weder der HSV noch der FC St. Pauli sein Stadion hergeben für das Spiel gegen die nicht sonderlich beliebten Leipziger.

Womit der Heimvorteil obsolet wurde und das Spiel nun in Dessau, also nur 70 Kilometer von Leipzig entfernt, stattfinden soll. Oder sollte. Denn aus dem sportlichen Highlight in der schmucken Bauhaus-Stadt wird nun eher nichts: Nach einer Giftattacke auf den Rasen des Paul-Greifzu-Stadion kann dort kaum am 30. August gespielt werden.

Die Täter von Dessau haben ihr Ziel erreicht, sie bekommen großes öffentliches Echo mit ihrem Unfug. Wenn sie dann erwischt werden sollten, ist es vielleicht weniger lustig für sie. Aber das ist gar nicht der Punkt, Schwachköpfe wird es immer geben. Bedenklicher ist eher der Boden, auf dem diese Saat aufgeht, in ihrer Aversion gegen RB Leipzig haben einige Menschen keine Lust mehr auf sachliche Diskussion.

Womöglich haut sich der ein oder andere Hasser des Konstruktes Rasenballsport nach Dessau gar auf die Schenkel: Dabei hilft so etwas wie in Dessau dem Fußball kaum, schadet auch dem reichen Klub aus Leipzig eher wenig, in diesem Fall ist der Amateurklub Teutonia Ottensen Leidtragender.

Was passiert als Nächstes, geht es dann an die Gesundheit der Spieler? Wird den Leipzigern dann was in den Tee gekippt? Was die Eskalation im Diskurs um RB angeht, ist es wohl an der Zeit, einen Gang zurückzuschalten. Da ist zu viel Gift im Spiel.