Für Hansi Flick war die Ziellinie keine weiße Markierung auf einer Tartanbahn. „Für mich ist das Spiel gegen Dortmund die Ziellinie“, hatte der Interimstrainer des FC Bayern vor der Partie am Samstagabend gesagt. Doch dann sorgten seine Spieler dafür, dass der Lauf mit Flick in die nächste Runde geht. 4:0 siegten die Bayern gegen Borussia Dortmund.

Damit ist die Trainersuche vorerst beendet, Hansi Flick bleibt „bis auf Weiteres“, so die Aussage von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Chefcoach der Bayern. Das ist die logische und richtige Entscheidung.

Denn dank Hansi Flick sind bei Bayern die defensive Stabilität und das Selbstbewusstsein zurückgekehrt. In seinen sechs Tagen als Cheftrainer hat es Flick geschafft, die Mannschaft nach dem 1:5 gegen Eintracht Frankfurt und der Entlassung von Niko Kovac aufzurichten. Und wer würde nach einem 4:0-Sieg gegen Dortmund ernsthaft auf die Idee kommen, den Trainer zu wechseln?

„Wir haben jetzt zwei Mal zu Null gespielt, zwei Mal gewonnen – es gibt aktuell keinen Grund, was zu verändern“, sagte Thomas Müller nach dem Spiel. Auch weitere Spieler wie Leon Goretzka äußern sich besonders positiv über Flick, der schon seit Sommer als Co-Trainer von Kovac gearbeitet hat. „Sein Anteil an den Siegen ist groß“, sagte Goretzka.

Besonders auffällig ist, wie Flick in der kurzen Zeit das Abwehrverhalten der Bayern verändert hat. Er verzichtete in beiden Spielen auf Thiago und Coutinho in der Startelf und entschied sich für Goretzka und Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld. Die beiden bestimmten das Tempo beim Gegenpressing, die Bayern störten den Dortmunder Spielaufbau schon am eigenen Strafraum. „Wir haben extrem aggressiv nach vorne verteidigt“, sagte Müller, „wir waren alle gierig.“

Gierige Bayern

Die Bayern spielten gierig, weil sie wieder an die eigene Stärke glauben. Das war davor anders. Zwar gewannen die Münchner Spiele wie gegen den VfL Bochum oder den 1. FC Union, aber am Ende zitterten sich die Spieler durch die Nachspielzeit.

Gegen Dortmund zweifelten die Bayern zu keinem Zeitpunkt daran, dass sie das Spiel gewinnen werden. Das Münchner Selbstbewusstsein, das manchmal an Arroganz grenzt, ist zumindest teilweise zurück.

Hansi Flick gibt den Bayern also gerade das, was der Klub nach dem turbulenten Saisonstart gebraucht hat. „Die Ziellinie hat er heute bravourös überschritten“, sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge über Flick. Und jetzt darf der Trainer einfach weiterlaufen – bis zur nächsten Ziellinie, dem Spiel gegen Düsseldorf. Aber seit Samstagabend weiß Flick ja, dass es hinter Ziellinien immer weitergehen kann.