„Sie würden Thüringer Rostbratwürste bekommen so viele sie wollen“ Journalist bietet Kane einen Vertrag in Thüringen an

Harry Kane musste schmunzeln, die britischen Reporter lachten laut los. Ein MDR-Journalist, der „sehr begeistert“ vom Besuch von Englands Nationalmannschaft in Blankenhain in Thüringen ist, unterbreitete dem Fußball-Star des FC Bayern am Sonntag ein unmoralisches Angebot. „Können Sie sich vorstellen, hier nach Thüringen zu wechseln? Würden Sie hier bleiben?“, fragte der Reporter, der bereits ein Vertragsangebot und ein Trikot, das Kane unterschreiben sollte, parat hatte.

Besonders lustig wurde es, als der Journalist die ausgearbeiteten Vertragsdetails des Amateurclubs SG Lauscha/Neuhaus vortrug. An den 30 Jahre alten Stürmer richtete er keck das Angebot: „Sie würden Thüringer Rostbratwürste bekommen so viele sie wollen, dazu Getränke an der Bar und auch Mindestlohn. Sie hätten zudem mehr Zeit für das Nationalteam.“

Jonas Greiner hält das von Harry Kane unterschriebene Trikot stolz in die Luft. © IMAGO / PA Images

Kane spielte bei dem Spaß gerne mit und antwortete schlagfertig: „Ich muss mit meinem Berater sprechen und schauen, was wir machen können.“ Vor allem die Golfplätze in Thüringen gefallen dem Kapitän der Three Lions „fantastisch“, wie Kane betonte.

„Wie ich hier in Deutschland aufgenommen wurde, ist unglaublich. Es ist großartig hier. Seit ich bei Bayern bin, ist es eine klasse Zeit. Ich wollte einfach nur Danke sagen dafür“, sagte Kane. Der Stürmer war im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro von Tottenham zu den Münchnern gewechselt. (dpa)