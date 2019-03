Ein Lächeln huschte über Domenico Tedescos Gesicht, als er sich direkt nach dem Schlusspfiff des erschreckenden 0:7 (0:3) der Schalker in Manchester mit City-Trainer Pep Guardiola umarmte. Handshake, ein paar freundliche Worte und ein kleines Schmunzeln: Schalkes Trainer wirkte in diesem Moment beinahe erleichtert.

Beinahe erlöst: Domenico Tedesco (l.) und Pep Guardiola nach dem Spiel. Foto: Oli Scarff/AFP

Tatsächlich blieb es nach der bislang höchsten Niederlage einer deutschen Mannschaft in der Champions League erstaunlich ruhig bei den Schalkern, beinahe teilnahmslos reagierte das Team auf das desaströse Aus im Achtelfinale.

Auch die etwa 3000 mitgereisten Schalker Fans übten sich nach dem Spiel in eisigem Schweigen, nachdem die Spieler in den schlimmen letzten Wochen noch deutlich ihren Unmut zu spüren bekamen. Ein Hauch von Erlösung wehte nach dem Spiel durch das Stadion.

"Der größte Spannungsverlust, den ich je als Trainer erlebt habe"

Der Glaube schien schon vor dem Spiel verloren, und so war es dann auch wenig verwunderlich, dass das Team nach dem ersten Gegentreffer vollständig in sich zusammenfiel und sich fortan seinem Schicksal gegen den übermächtigen englischen Meister ergab. „Das war der größte Spannungsverlust, den ich je als Trainer erlebt habe“, musste Tedesco nach dem Spiel feststellen.

Und so schien es, als hätten Team, Trainer und Fans nur auf diese letzte fehlende Niederlage gewartet, nach der der Weg bei Schalke 04 endlich frei ist für einen Neuanfang. Spätestens seit der 2:4-Niederlage in Bremen am vergangenen Wochenende sind Tedescos Tage bei Schalke gezählt. Dass er als Lame Duck nun noch das Spiel gegen City verantworten durfte, ist wohl nur dem Umstand geschuldet, dass man einen neuen Trainer nicht direkt mit einem solch undankbaren Spiel ins Rennen schicken wollte.

Klassenunterschied: Manchesters Phil Foden (r.) erzielt das 6:0. Foto: Ina Fassbender/dpa

Der lasche Auftritt sollte auch die letzten Zweifel ausgeräumt haben, dass Tedesco seinen Platz räumen muss. Und doch könnte er auch am Samstag gegen Leipzig noch einmal auf der Schalker Trainerbank sitzen. Danach ist Länderspielpause. Vielleicht wollen die Schalker dem neuen Trainer etwas mehr Zeit geben, sich mit der Mannschaft vertraut zu machen. Der neue Sportvorstand Jochen Schneider schweigt noch.

Mehr zum Thema 0:7 in der Champions League Schalke fällt in Manchester auseinander

2:18 beträgt die Torbilanz der Schalker aus den letzten vier Spielen. Vielleicht wird daraus am Samstag also erst noch ein 2:22 oder 2:23, bevor etwas passiert.