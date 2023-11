Schlusslicht der Fußball-Bundesliga Trainer Svensson schmeißt in Mainz hin

Bo Svensson ist nach übereinstimmenden Medienberichten nicht mehr Trainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Der 44 Jahre alte Däne trat am Donnerstag und damit einen Tag nach dem Aus im DFB-Pokal beim Zweitligisten Hertha BSC von seinem Posten beim Tabellenletzten der 1. Liga zurück, berichteten Sport1 sowie „Bild“ und „Sport Bild“.

Noch am Mittwochabend war Sportdirektor Martin Schmidt von einem Verbleib Svenssons ausgegangen, hatte aber ein klares Bekenntnis zu dem Dänen vermieden.

„Wir müssen das jetzt knallhart analysieren. Bo sitzt am Samstag gegen Leipzig auf der Bank, wenn wir diese Analyse in die richtige Richtung bringen. Sie können von mir jetzt nicht verlangen, dass ich ja oder nein sage“, äußerte Schmidt nach der 0:3-Pokalpleite bei der Hertha und ergänzte: „Ganz klar wollen wir das mit Bo schaffen. Aber so ein Spiel werden wir nicht schönreden“.

Mainz steckt in der größten sportlichen Krise seit Jahren. Seit zehn Spielen sind die Nullfünfer ohne Sieg. Letztmalig gewannen die Mainzer in der ersten Pokalrunde Mitte August. „Im Wettkampf kommt plötzlich so eine Verunsicherung dazu. Jeder Ballverlust wird gefühlt gefährlich“, analysierte Schmidt.

Nach Aussage des Sportdirektors vom Mittwochabend sei „das Miteinander“ zwischen Mannschaft und Trainer aber noch intakt. „Das hört man auch aus der Mannschaft. Das Team will mit Bo das schaffen. Das Team will mit Bo da raus. Aber es stagniert an allen Enden“, berichtete Schmidt. Dennoch zog Svensson nun offenbar die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt. (dpa)