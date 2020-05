Unsere Personal-Trainer Michaela Seidler und Michael Schimmer erklären Ihnen in unserer neuen Serie einfache Fitnessübungen. Im 23. Teil der Serie: Brustmuskulatur und Dehnen

In unserer heutigen Übung widmen wir uns der Brustmuskulatur. Sie ist die Skelettmuskulatur, die sich im Bereich des vorderen und seitlichen Brustkorbs befindet. Für unsere Übung benötigen wir kleine Gewichte. Sollten Sie keine zur Verfügung haben, nehmen Sie Wasserflaschen.

Video 00:56 Min. Brustmuskeln richtig trainieren | Fitness leicht gemacht

Der Vorteil daran ist, dass Sie selbst das Gewicht durch die Füllmenge bestimmen können. Nun legen wir uns auf den Rücken. Wir stellen unsere Beine leichtangewinkelt ab, das dient der Entlastung des unteren Rückens. Die Füße etwas auseinander, wir sagen „befreit“ dazu. Wir ergreifen unsere Wasserflaschen und strecken unsere Arme seitlich auf Höhe der Schultern aus. Nun führen wir langsam und mit gestreckten Armen die Flaschen nach oben, also vor unserem Körper zusammen.

Diese Übung, die sich sehr für Frauen eignet, können Sie mit mehreren Wiederholungen in zwei, drei Sätzen wiederholen. Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, heben wir bei dieser Übung das Gesäß. Das bitte so, dass unser Gesäß eine Linie mit den Oberschenkeln und unserem Rücken bildet. Nun können Sie die gestreckten Arme mit den kleinen Gewichten vor dem Körperzusammenbringen.

Wer es noch schwieriger mag, drückt bei gehobenem Gesäß ein Beindurch und vollführt die Übung. Das erfordert allerdings eine gute Rumpfmuskulatur und gute Koordination. Sie können diese Übungen gern auch kombiniert und in kleinen Serien durchführen. Nach dem Brustmuskeltraining bietet sich eine kleine Dehnübung an. Dafür legen wir eine Decke zusammen und legen sie uns längs unterden Rücken. Derart, dass sie zwischen Gesäß und Schulter liegt.

Unsere Beine winkeln wir wieder an. Unsere Arme liegen seitlich ausgetreckt auf Höhe unserer Schultern und bleiben dort liegen. Und nun kippen wir die Beine zusammen und zeitgleich zur linken Bodenseite ab, anschließend zur rechten. Immer, wenn unsere nach links oder rechts abgekippten Beine den Boden berühren, verharren wir kurz. Atmen Sie ruhig.

Für diese Übungen wünschen wir Ihnen viel Freude.