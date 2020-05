Unsere Personal-Trainer Michaela Seidler und Michael Schimmer erklären Ihnen in unserer Serie einfache Fitnessübungen. Im 28. Teil der Serie: Übungen für die Gesäßmuskulatur.

In unserer heutigen Übung wollen wir uns mit einer weiteren Übung der Gesäßmuskulatur widmet. Sie umfasst eine Vielzahl von Muskeln mit ganz unterschiedlichen Aufgaben. Funktionell ist sie Teil der Hüftmuskulatur. Die unterschiedlichen Gesäßmuskeln ermöglichen uns zu sitzen und sie ermöglichen uns Bewegungsabläufe wie das Aufstehen, Hinlegen oder Treppensteigen. Die heutige Übung hebt das Gesäß.

Für unsere Übung stellen wir uns in unmittelbarer Nähe, ungefähr schulterbreit, zu einer Wand. Wir stellen uns quer zu dieser Wand, an der wir uns mit dem Arm, der zur Wand gerichtet ist, abstützen und stabilisieren können. Die Hand des anderen Arms stützen wir in unsere Taille.

Video 00:35 Min. Gesäßmuskeln richtig trainieren | Fitness leicht gemacht

Das Bein, das weiter von der Wand steht, heben wir nun seitlich hoch. Dabei ist das Bein parallel zum Standbein, also nicht so weit nach vorn. Auf dem anderen Bein stehen wir. Von dem angehobenen Bein winkeln wir nun den Unterschenkel nach hinten ab und lassen ihn wieder nach vorn schnappen. Bis das Bein gestreckt ist.

Für die Ambitionierten gibt es Variationen

Je höher wir dabei das Bein seitlich heben, desto intensiver wird die Übung. Die Fußspitze des gehobenen Beines ziehen wir dabei an. Sie werden es in Ihrem Po merken.

Nach ein paar Wiederholungen können Sie nun das Bein wechseln. Siesollten sich dafür natürlich mit Ihrer anderen Seite zur Wand stellen.

Wer es gern etwas ambitionierter mag, der hebt das Bein möglichst weithinter dem Standbein in die Höhe und vollführt diese Übung. Den freien Arm können Sie dabei gern auf Schulterhöhe in den Raum hinabspreizen.

Die Übungen können Sie in kleinen Sätzen und Serie wiederholen. Sie können sie jederzeit als kleine Ergänzung einstreuen. Viel Freude dabei.

