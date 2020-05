Unsere Personal-Trainer Michaela Seidler und Michael Schimmer erklären Ihnen in unserer Serie einfache Fitnessübungen. Im 34. Teil der Serie dehnen wir uns.

In unserer heutigen Übung wollen wir dem Dehnen widmen, im Englischen Stretching genannt. Es dient grundsätzlich dazu, die Beweglichkeit der Muskulatur zu verbessern. Regelmäßiges und richtiges Dehnen verbessert nicht nur unsere sportliche Leistungsfähigkeit, sondern miniert das Risiko für Verletzungen und fördert zudem die Achtsamkeit beim Sport.

Für unsere heutige Übung benötigen wir eine Gymnastikmatte aus Unterlage oder eine Decke. Wir legen uns auf den Rücken und wagen uns dann an eine Dehnungsübung, die auch Nadelöhr genannt wird und aus dem Yin Yoga kommt. Diese Übung dehnt die tiefe Hüftmuskulatur und gilt als idealer Ausgleich für Lauf- und Radsport.

Wenn Sie auf dem Rücken liegen, stellen Sie Ihre Beine auf. Bringen Sie jetzt Ihren linken Fuß über das rechte Knie. Nun umfassen Sie mit beiden Händen den rechten Oberschenkel. Also den Oberschenkel des „Standbeines“. Und jetzt heben Sie das Bein vom Boden an. Bitte dabei nicht nach außen kippen.

Video 00:48 Min. Stretching mit dem Nadelöhr | Fitness leicht gemacht

Sie werden jetzt vermutlich eine Dehnung im linken Gesäß spüren. Verharren Sie ein Weilchen in dieser Position, Sie entscheiden, wie lange Sie in dieser Haltung verweilen wollen. Atmen Sie tief ein und aus.

Die Schultern sollten möglichst entspannt sein.

Dann wechseln Sie das Bein. Also bringen Sie den rechten Fuß über das linke Knie, umfassen Sie den Oberschenkel des Standbeines und heben Sie dieses vom Boden an. Diese Übung können Sie nach Belieben wiederholen und in kleinen Sätzen trainieren. Viele Freude und Spaß dabei.

