Sieg gegen Osnabrück Albas Frauen feiern gelungenen Einstand in der Bundesliga

Lena Gohlisch schaute sich die Gegnerinnen ganz genau an. Mit viel Übersicht zog sie von der Mitte auf die rechte Seite und irritierte damit kurz die gegnerische Defensive, während Stefanie Grigoleit den Weg erfolgreich freiblockte. Erst als Gohlisch dann doch der Zugang zum Korb versperrt war, kam der gut getimte Pass zu der mittlerweile besser positionierten Mitspielerin, die anschließend erfolgreich einsetzte.

Das Duett der beiden Berlinerinnen war eine von vielen Pick-and-Roll-Szenen, die den Basketballerinnen von Alba zu Beginn der zweiten Hälfte dazu verhalfen, sich in ihrem Bundesliga-Debüt gegen Osnabrück einen Vorteil zu verschaffen und die Partie letztlich mit 64:61 (30:28) zu gewinnen.

Ganz leicht taten sich die Frauen um Trainer Cristo Cabrera zunächst allerdings nicht. Die Anfangsphase war geprägt von einer gewissen Nervosität, die im ersten Ligaspiel jedoch nur zu verständlich ist. Erst recht, da es sich um das erste Spiel einer Alba-Frauenmannschaft überhaupt im Oberhaus handelte. Angeführt von Kapitänin Gohlisch glich die Mannschaft kleine Unstimmigkeiten mit einer engagierten Leistung in der Defensive aus, wobei sich offensiv beide Seiten mit der Wurfeffektivität schwertaten. So fielen in Halbzeit eins 50 Prozent der Freiwürfe bei Alba, nur knapp jeder dritte Wurf aus dem Feld war ein Treffer.

Im zweiten Spielabschnitt folgte dann aber die Steigerung. Wenn Osnabrück nicht traf, hatte Berlin den Rebound. Wenn Berlin am Ball war, folgte schnell der Treffer. In der 36. Minute verwandelte Laina Snyder via Dreier zum 45:30 und Berlin schien erstmals richtig ins Spiel gefunden zu haben. Im Anschluss häuften sich allerdings Schrittfehler und Fehlpässe, blieb das Team vier Minuten lang ohne Punkt und der OSC wieder heran. Nur ein Zähler fehlte dem Klub aus Niedersachsen in der Schlussminute, um auszugleichen. Doch Snyder traf erneut von der Dreierlinie und sicherte ihrem Team den ersten Saisonsieg.

„Wir haben in der Verteidigung und in der Offensive überall noch kleine Baustellen. Aber wir haben das heute gut als Team gelöst”, war Berlins Hilke Feldrappe am Ende zufrieden und hob den leidenschaftlichen Einsatz hervor. Gegen den Letztjahres-Vierten waren die Aufsteigerinnen trotz der kurzzeitigen Schwächephase nie in Rückstand geraten und sicherten sich in dem lang ersehnten Bundesligaauftakt die ersten Punkte.

„Endlich ist unser erstes DBBL-Spiel geschafft. Was war das für ein Kampf, uns weiter zu pushen, damit wir als Team wachsen. Es war eine großartige Leistung des Teams”, sagte Coach Cabrera glücklich, der mit Alba bereits am Sonntag (16 Uhr/sporttotal.tv) auf die Angels Nördlingen im zweiten Erstliga-Duell trifft. „Jetzt haben wir Zeit, um uns zu erholen. Morgen geht es dann nach Nördlingen. Da können wir weiter gemeinsam unsere Teamchemie aufbauen”, sagte der 37-Jährige. Lena Gohlisch und der Rest des Teams werden dann sicher erneut alles dafür tun, damit auch der zweite Auftritt ein Erfolg wird. Den ersten wichtigen Schritt dafür haben sie bereits getan.

