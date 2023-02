Solidarisierung mit Erdbebenopfern Fußball-Fans werfen Stofftiere auf den Rasen

Fans des türkischen Fußball-Erstligisten Besiktas Istanbul haben sich mit den Opfern im Erdbebengebiet solidarisiert und den Rücktritt der Regierung gefordert.

Während des Spiels gegen Antalyaspor am Sonntag warfen sie als symbolischen Akt des Gedenkens an die Erdbebenopfer hunderte Stofftiere auf das Spielfeld. In Sprechchören riefen sie: „Regierung, tritt zurück!“

Ähnlich hatten sich am Samstag Fans von Fenerbahce Istanbul beim 4:0-Sieg gegen Konyaspor über die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan geäußert. „20 Jahre Lügen und Betrug, tritt zurück!“ riefen sie während des 4:0-Siegs ihrer Mannschaft gegen Konyaspor.

Kritiker werfen der türkischen Regierung vor, zu langsam und in unzureichender Weise auf das Erdbeben vor drei Wochen im Grenzgebiet zu Syrien reagiert zu haben. Durch das Beben der Stärke 7,8 kamen in der Türkei mehr als 44.000 Menschen ums Leben.

In der Türkei sind für den 14. Mai Präsidentschafts- und Parlamentswahlen angesetzt. Erdogan strebt seine Wiederwahl an. Der Umgang seiner Regierung mit dem Erdbeben ist zu einem zentralen Wahlkampfthema geworden. (AFP)

