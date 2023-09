Souveräner Erfolg gegen Braunschweig Dreierpack von Haris Tabakovic beim 3:0-Heimsieg von Hertha BSC

Marco Fritz nahm sich ein paar Sekunden Zeit. Nachdem der Schiedsrichter nach Videostudium einen Handelfmeter für Hertha BSC gegeben hatte, zeigte er Sebastian Griesbeck mit einer Bewegung mehrmals an, dass dessen Arm bei seiner Abwehraktion nicht am Körper gewesen sei. Der Braunschweiger schien diese Ansicht nicht zu teilen, doch Fritz lag richtig.

Haris Tabakovic ließ die Diskussion ohnehin kalt. Herthas Stürmer hatte sich den Ball vorsichtshalber schon geschnappt und verwandelte ihn nun sicher.

Es war in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sein zweites Tor an diesem Tag, das Anerkennung fand. Hertha ging mit einer verdienten 2:0-Führung gegen Eintracht Braunschweig in die Pause und gewann am Ende 3:0. Mit dem zweiten Saisonsieg sind die Berliner in der Zweiten Fußball-Bundesliga weg vom 17. Tabellenplatz und liegen nun auf Rang 15.

Sein Debüt in der Startelf hatte gegen Braunschweig wie erwartet Neuzugang Andreas Bouchalakis gefeiert, dafür saß Jonjoe Kenny auf die Bank. Zudem musste Trainer Pal Dardai kurzfristig eine weitere Veränderung im Vergleich zum letzten Pflichtspiel beim 1. FC Magdeburg vornehmen: Torwart Tjark Ernst fiel wegen eines Magen-Darm-Infekts aus, der 19 Jahre alte Robert Kwasigroch absolvierte sein erstes Zweitligaspiel.

Hertha BSC - Eintracht Braunschweig 3:0 (2:0) Hertha: Kwasigroch - Karbownik, Leistner, Kempf (70. Gechter), Dudziak - Bouchalakis, Marton Dardai (69. Hussein) - Winkler (70. Christensen), Palko Dardai (40. Bence Dardai), Reese (84. Niederlechner) - Tabakovic.

Braunschweig: Hoffmann - Griesbeck, Behrendt, Kurucay - Marx (46. Endo), Krauße, Helgason (46. Caliskaner), Donkor - Gómez (86. Amyn), Krüger (65. F. Kaufmann) - Ujah (80. Philippe).

Schiedsrichter: Fritz.

Zuschauer: 43.528.

Tore: 1:0 Tabakovic (38.), 2:0 Tabakovic (45.+2/Handelfmeter), 3:0 Tabakovic (71.).

Nach 22 Sekunden berührte Kwasigroch zum ersten Ball den Ball, Toni Leistner hatte zurückgespielt. Danach sah Kwasigroch sah das Geschehen an diesem sommerlich-sonnigen Sonntag Mitte September meist aus der Ferne.

Hertha machte sofort Druck. Zwar war zunächst die eine oder andere Ungenauigkeit dabei, aber über die Außenpositionen entstanden durch Fabian Reese und Marten Winkler immer wieder gefährliche Situationen.

Winkler hatte einige gute Chancen, doch Torwart Ron-Thorben Hoffmann reagierte mehrmals glänzend. Und Palko Dardai schaffte nach Vorlage von Tabakovic keinen Abschluss.

Das erste Tor von Haris Tabakovic zählt nicht

In der 30. Minute zahlte sich Herthas Überlegenheit dann aus. Flanke Reese, Kopfball Tabakovic, Tor, Führung für die Gastgeber. Dachten die Spieler und wohl fast alle Zuschauer im Olympiastadion. Nach langer Überprüfung wurde jedoch in der Entstehung des Tores eine Abseitsposition erkannt. Neun Minuten später war Tabakovic wieder zur Stelle, diesmal im Nachsetzen gegen Hoffmann – jetzt zählte das Tor. Direkt danach musste Palko Dardai angeschlagen raus, für ihn kam sein Bruder Bence.

Während Tabakovic mit seinem Elfmetertor nachlegte, hatte Braunschweig in der ersten Hälfte nur zwei Chancen. Jeweils noch beim Stand von 0:0 hatte Johan Gomez frei über das Tor geköpft und Kwasigroch einen Schuss von Robin Krauße sicher pariert.

In den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff hatte Braunschweig mehr gute Gelegenheiten als in den 45 Minuten davor. Einmal war es ganz knapp: Einen Schuss von Florian Krüger fälschte Leistner an den Pfosten ab, hier wäre Kwasigroch, der mehrere starke Szenen hatte, wohl nicht mehr herangekommen. Auf der anderen Seite brachte Tabakovic den Ball zum insgesamt vierten Mal an diesem Tag im Tor unter, zum zweiten Mal zählte der Treffer nicht. In dem Fall war die Abseitsposition eindeutig. Zudem traf Winkler nach einer technisch höchst sehenswerten Aktion den Pfosten.

In der Folge hatte Hertha das Geschehen wieder im Griff und konnte sich vor 43.528 Fans im Olympiastadion vorn erneut auf Tabakovic verlassen. Auf Vorarbeit des kurz zuvor eingewechselten Bilal Hussein versenkte der 29-Jährige den Ball zum 3:0, es war sein siebtes Saisontor in der Liga! „Eins und zwei und drei und vier, so viel Tore schießen wir ... “, skandierten die Fans in der Ostkurve. Dieser Wunsch wurde ihnen nicht erfüllt, aber auch so herrschte ausgelassene Feierstimmung.