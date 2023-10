Spandau in der Champions League auf Kurs Heimsieg für die Wasserfreunde in letzter Minute

Fast das ganze Spiel über hatten die Wasserfreunde Spandau 04 am Mittwochabend in der Schwimmhalle Schöneberg geführt, zwischenzeitlich mit vier Toren. Doch nun, in der letzten Minute des Heimspiels in der Champions League gegen Vouliagmeni NC aus Griechenland, stand es Unentschieden.

Kurz vor Ablauf der Angriffszeit kam der Ball auf der rechten Seite zu Tyler Abramson. Der US-Amerikaner erzielte sein viertes Tor des Abends und das letzte der Partie. Spandau gewann 14:13 (4:2, 5:4, 1:3, 4:4), es war der zweite Sieg im dritten Gruppenspiel. Am 31. Oktober steht das dritte und letzte Heimspiel an, dann ist CNA Barceloneta zu Gast. Auswärts hatten die Berliner gegen Barceloneta 6:16 verloren.

Derzeit liegt der deutsche Rekordmeister hinter den Spaniern (drei Siege) und vor CN Marseille (ein Sieg) sowie Vouliagmeni (null) auf Rang zwei. Dieser Platz würde am Ende reichen, um in die Runde der besten acht Teams einzuziehen. Dann wird erneut in zwei Gruppen gespielt, bevor es ins Final Four geht. Zu den besten acht Mannschaften in Europa gehörte Spandau zuletzt im Jahr 2018. (Tsp)