Auch wenn sich Stimmung bessert Deutsche glauben nicht an EM-Sieg der Nationalmannschaft

Auch nachdem die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-Europameisterschaft als Gruppensieger im Achtelfinale steht, glauben die Deutschen mehrheitlich nicht an einen EM-Sieg. Das geht aus dem aktuellen Politbarometer von ZDF und Tagesspiegel hervor.

52 Prozent der Befragten beantworten die Frage „Wird Deutschland Fußball-Europameister der Männer?“ mit Nein. Zehn Prozent trauen sich keine Prognose zu und 38 Prozent glauben (oder hoffen) an einen Triumph bei der EM im eigenen Land. Immerhin 31 Prozentpunkte mehr als noch vor Beginn der EM, wie das ZDF berichtet.

Die deutsche Nationalmannschaft stand nach Siegen gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) bereits vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz im Achtelfinale.

Gegen die Schweiz tat sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann dann lange schwer. Mehr als eine Stunde führten die Eidgenossen. Erst in der zweiten Nachspielminute erzielte Niclas Füllkrug den Ausgleichstreffer per Kopfball zum 1:1.

Effenberg warnt DFB-Elf vor starken Dänen

Am Samstagabend trifft die deutsche Nationalmannschaft nun in der K.-o.-Runde in Dortmund auf Außenseiter Dänemark. Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg rechnet mit einem „sehr schweren“ EM-Achtelfinale.

Die Skandinavier holten in der Vorrunde zwar nur drei Remis. Dennoch werden sie den DFB-Fußballern nach Ansicht des Ex-Profis „ein heißes und auch enges Spiel“ liefern, schrieb er in einer Kolumne für das Nachrichtenportal „t-online“ am Donnerstag.

Effenberg zeigte sich vor allem von den Dänen beim 1:1 gegen England beeindruckt. „Da haben sie gezeigt, dass sie nicht nur verteidigen können, sondern besonders mit Christian Eriksen einen Spieler haben, der mit seiner Kreativität den Unterschied machen kann“, schrieb er. Dänemark sei auf einem Niveau mit der Schweiz. (Tsp/dpa)