Thomas Hitzlsperger über Coming-outs „Vielleicht ist die Realität gar nicht so schlimm wie die Angst“

Herr Hitzlsperger, für den 17. Mai, den Internationalen Tag gegen Homophobie, hat der Ex-Fußballer Marcus Urban ein Gruppen-Coming-out schwuler Spieler angekündigt. Was erwarten Sie davon?

Ich bin gespannt darauf. Egal, welche Dimension das hat: Es wird neue Geschichten geben von Akteuren aus dem Profifußball, welche die Debatte voranbringen können. Je mehr, desto besser.

Urban gestand vor einigen Tagen ein, dass er noch keine Profis für seine Kampagne gewinnen konnte. Was, wenn sich an dem Tag gar kein Profi oder Ex-Profi outet?

Ich wurde in den letzten Jahren bei Gerüchten immer wieder kontaktiert, ob ich etwas dazu sagen könne. Aus denen ist oft nichts geworden – mit Ausnahme von Jake Daniels in England und Jakub Jankto in Tschechien, die beide ihr Coming-out hatten. Man kann nicht ausschließen, dass diesmal auch einfach nichts passiert. Aber das würde mich schon sehr überraschen.

Queere Organisationen und offen homosexuelle Sportler übten Kritik an der Aktion, weil sie nicht einbezogen wurden. Auch Sie wurden das nicht. Stört Sie das?

Ich kann das noch nicht beurteilen, weil ich erst abwarten will: Um wen geht es da eigentlich? Ich habe in den letzten zehn Jahren offen über meinen Weg gesprochen, in der Hoffnung, dass das anderen Leuten hilft. Marcus hat das ebenfalls getan. Es ist sein gutes Recht, so etwas zu initiieren.

Zur Person © dpa/Tom Weller Thomas Hitzlsperger, 42, ist ehemaliger Profi-Fußballer. Mit dem VfB Stuttgart gewann er in der Saison 2006/07 die Deutsche Meisterschaft. Mit der deutschen Nationalmannschaft holte er bei der WM 2006 Bronze und zwei Jahre später EM-Silber. Nach der Karriere als aktiver Profi machte er seine Homosexualität öffentlich. Über das Coming-out berichtet er in seinem Buch „Mutproben“ und dem Film „Das letzte Tabu“, die in diesem Jahr erschienen.

Ist die Fokussierung auf das Coming-out prominenter Fußball-Profis oder Ex-Profis auch problematisch, weil sie den Druck noch erhöht?

Wenn tatsächlich Leute deswegen ihren Plan zurückziehen, wäre das bedauernswert. Das Interesse der Medienvertreter ist nach wie vor groß, das merke ich seit Wochen. Und das müssen auch all jene spüren, die davon betroffen sind. Bleibt zu hoffen, dass es nicht kontraproduktiv ist.

Stehen Sie in Kontakt mit ungeouteten Spielern?

Nein. Ich bin ansprechbar, aber keiner hat je den Weg zu mir gesucht. Das zeigt ja nur, dass es die Sorgen, die ich hatte, noch immer gibt – und dass die Betroffenen darüber nur mit dem engsten Umfeld sprechen wollen. Das Misstrauen bleibt groß.

Schwul wird doch oft noch mit Weichheit verbunden, als etwas Negatives gesehen. Thomas Hitzlsperger

Sie hatten 2014 Ihr Coming-out und haben den Schritt später mit dem Sprung vom Zehnmeterbrett verglichen. Warum ist Ihnen bis jetzt kein deutscher Fußballspieler gefolgt?

Ich habe damit nur meine eigenen Erfahrungen benannt. Wie es sich für die anderen anfühlt, wer da nicht springt, das weiß ich nicht. Manche Spieler finden sich in meiner Geschichte sicher wieder, andere nicht, und ich bin sehr interessiert daran, dass auch die sprechen. Gerade in Deutschland ist die Realität vielleicht gar nicht so schlimm wie die Angst, die man vor ihr hat. Ich weiß noch, warum der Schritt für mich so schwierig war, aber auch, warum er trotzdem gelungen ist.

Thomas Hitzlsperger bestritt viele Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. © dpa/Marcus Brandt

Wodurch ist Ihr Coming-out gelungen?

Ich habe mich ihm langsam genähert. Erst mal hatte ich auch viel Sorge. Meine Familie, der Fußball: Da war Homosexualität nicht akzeptiert. Ich bin dann viel rumgekommen und kam auf den Gedanken: Ich bin hier zumindest geschützt durch das Gesetz. Das ist schon mal die wichtigste Voraussetzung. Und was sich in mir zusammengebraut hatte an negativen Geschichten, wurde immer mehr überlagert von positiven Geschichten. Ich habe Leute kennengelernt, die mich unterstützt haben. An die Öffentlichkeit zu gehen, war nur der letzte Schritt.

Abendlage Newsletter Die wichtigsten Nachrichten des Tages — abends direkt in Ihr E-Mail-Postfach. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Sie sagten vor zehn Jahren, „schwul“ sei ein gängiges Schimpfwort auf dem Platz. Hat sich das gewandelt?

Das ist ein Problem in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Schwul wird doch oft noch mit Weichheit verbunden, als etwas Negatives gesehen. Man wächst auf, es wird halt so gesagt, dann plappert man das weiter. Neulich hörte ich: Das pinke Trikot der Nationalmannschaft ist schwul. Da denke ich: Nein, das Wort ist deplatziert, was ist denn ein schwules Trikot? Schwul ist dafür keine Beschreibung.

Aber ist der Fußball besonders belastet?

Natürlich gibt es noch ein Tabu. Das ist unumstritten. Aber die katholische Kirche hat auch massive Probleme mit Homosexualität. Für Schauspieler bleibt es schwierig. Oder im Sport: Kennen Sie schwule Basketballer in Deutschland, Handballer?

Es gibt Lucas Krzikalla vom Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig.

Ja, das ist einer. Aber wenn es jetzt um eine Handvoll professioneller Mannschaftssportler geht, wird’s schwierig.

Auf Podien und in Schulen spricht Hitzlsperger über sein Coming-out. © Mike Wolff, TSP

Im Volleyball spielten schon mehrere offen queere Profis, etwa Benjamin Patch oder Facundo Imhoff. Und bei den Fußballerinnen ist Homosexualität mit gar keinem Stigma mehr verbunden.

Bei den Männern kenne ich keine Sportart, in der es unproblematisch ist. Für den Frauenfußball stimme ich zu. Der hat lange ein Nischendasein geführt. Homosexualität wurde dort ein normaler Bestandteil, bevor das große öffentliche Interesse kam.

Ihr früherer Nationalmannschafts-Kollege Philipp Lahm warnte Spieler 2021 vor einem Coming-out. Die „Gesetze der Kabine“ stünden dem entgegen. Hat er damit ungeoutete Fußballer entmutigt oder die Wahrheit ausgesprochen?

Sicher hätte es geholfen, wenn er es positiv formuliert hätte. Aber er hat seine Wahrnehmung geäußert. Ich versuche dagegen, das Positive in den Vordergrund zu rücken. Davon gibt es eine Menge.

Auch Sie sagen oft, die Kabine habe Ihnen am meisten Unbehagen bereitet.

Ich wusste, wenn ich als Aktiver mein Coming-out gehabt hätte, hätte ich mich unwohl gefühlt. Aber offenbar gibt es dieses Problem für Jake Daniels und Jakub Jankto so nicht. Und auch ich habe mich weiterentwickelt. Vor allem spüre ich kein Unbehagen mehr und bin nicht mehr verletzlich.

Liegt es also nur an den queeren Spielern selbst oder auch an den Teamkollegen?

Wenn man sich immer am Außen orientiert, wird man sich nie outen, weil es immer jemanden stört. Wenn ich heutzutage in Schulklassen gehe, dann sage ich: Das Wertvollste ist, am eigenen Selbstbewusstsein zu arbeiten. Ich bin so, mit mir ist nichts verkehrt. Mich kann niemand deswegen beleidigen. Es wird immer Idioten geben. Aber wenn jemand glaubt, mich beleidigen zu können aufgrund meiner sexuellen Orientierung, berührt mich das nicht. Vor 15 Jahren hätte es mich getroffen.

In der Mannschaft hatte ich niemandem, mit dem ich darüber reden wollte. Thomas Hitzlsperger

Wenn jemand Sie heute auf der Straße beleidigt, ignorieren Sie das?

Es ist auch abhängig von der Situation. Erfreulicherweise kann ich mich an keinen einzigen Vorfall auf der Straße erinnern. Das Wesentliche: Es verletzt mich nicht mehr. Aber ich bin froh, dass ich an diesen Punkt gekommen bin.

Welche Reaktionen erhalten Sie in den Schulen?

Bisher nur positive. Mir ist es egal, ob ich vor 20 oder 200 Menschen stehe: Wenn eine Person dabei ist, der meine Geschichte geholfen hat, dann habe ich etwas erreicht.

In Ihrem Buch „Mutproben“ schreiben Sie, dass Ihnen schon 2010 Ihre Homosexualität bewusst geworden sei, vier Jahre vor Ihrem Coming-out.

Da war das erste Mal, dass ich dachte: Ich kann es nicht mehr verdrängen.

10 Jahre ist das Coming-out von Thomas Hitzlsperger her.

Hat in diesen vier Jahren nichts in Ihnen rebelliert, schon früher an die Öffentlichkeit zu gehen?

So einfach war das nicht. Ich habe mich gefragt: Wem kann ich vertrauen? In der Mannschaft hatte ich niemandem, mit dem ich darüber reden wollte. 2012 habe ich mit einem Medienanwalt gesprochen, der mir von einem Coming-out abriet. Das hat mich zurückgeworfen.

Außerdem wollte ich auf keinen Fall, dass eine traurige Geschichte daraus wird. Darum habe ich mein Karriereende abgewartet. Es sollte nicht so kommen, dass ich in der Woche nach dem Coming-out mehr verletzt als fit bin. Ich wollte stark auftreten.

Was würden Sie dem Anwalt heute sagen?

In den Jahren danach war ich sauer auf ihn. Heute muss ich zugeben, dass er recht hatte. Ich war damals viel fragiler als heute. Hätte ich aus meinen Emotionen heraus gehandelt, hätte das schiefgehen können.

Es frustriert mich zu sehen, dass manche Akteure im Fußball von sozialer Verantwortung schwadronieren, aber sich nur um ihren Machterhalt kümmern. Thomas Hitzlsperger

Sie kritisieren immer wieder, unter welchen Druck Fußball-Profis von ihrem Umfeld gesetzt werden. Berater verdienen schon an vielversprechenden 14-Jährigen. Welche Verantwortung tragen sie daran, dass Fußballer sich ein Coming-out nicht trauen?

Die meisten Spieler haben eine sehr enge Beziehung zu den Beratern. Dadurch haben diese großen Einfluss. Manche sind fürsorglich, geben gute Ratschläge, andere weniger. Spieler sind nur für eine Zeitspanne von rund 15 Jahren aktiv. Wenn in diesem Zeitraum etwas aus dem Gleichgewicht gerät, ist das auch für die Berater mit finanziellen Verlusten verbunden.

Bisher hat kaum jemand die Chance gesehen, dass ein Coming-out die Karriere positiv beeinflussen könnte. Ganz abgesehen von der persönlichen Entwicklung, die noch höher einzustufen ist.

Sie kommentierten für die ARD die Fußball-WM 2022 in Katar und wiesen dabei wiederholt auf die Menschenrechtssituation hin. Vor Kurzem stellten Sie ernüchtert fest: „Im Fußball muss man erst mal was gewinnen. Dann findet man Gehör für andere Themen.“ Sind queere Rechte ein Luxusanliegen?

Ja, und das betrifft viele andere Bereiche gleichermaßen. Das haben wir in Katar gesehen. Bei vielen Vereinen in Deutschland und anderen Teilen Europas ist zwar das Bewusstsein für queere Rechte gestiegen. Auf globaler Ebene ist die Kraft des Geldes stärker, schließlich werden in vielen Ländern Homosexuelle noch verfolgt und eingesperrt.

Frustriert Sie das?

Extrem. Es frustriert mich zu sehen, dass manche Akteure im Fußball von sozialer Verantwortung schwadronieren, aber sich nur um ihren Machterhalt kümmern.

Bei der WM wollten die Nationalspieler eigentlich mit der One-Love-Binde auflaufen. © IMAGO/ULMER/TEAMFOTO/IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Bei der Heim-EM 2024 trägt die Kapitänsbinde allerdings wieder die Nationalfarben statt des One-Love-Symbols. Funktionäre wie Rudi Völler, der sich für seine „klassisch-männliche Haltung“ rühmt, geben den Ton an. Sie sind DFB-Botschafter für Vielfalt. Welcher Raum bleibt Ihnen, wirklich Einfluss zu nehmen?

Leider ist es nicht gelungen, eine vernünftige Debatte darüber zu führen. Die Enttäuschung rund um die WM in Katar war so groß, dass nun eine neue Richtung eingeschlagen wurde.

Wäre es keine Option zu sagen: Jetzt reicht es, ich kann beim DFB nicht mehr glaubwürdig auftreten?

Ich kann immer glaubwürdig auftreten, aber als DFB-Botschafter nur dann, wenn es gefragt ist. Zuletzt war das selten der Fall. Das ändert aber nichts daran, dass ich weiterhin engagiert sein kann.

Über die Heim-EM sagte Christian Rudolph von der DFB-Anlaufstelle für sexuelle Vielfalt, er würde nicht mit einer Regenbogenflagge über die Fanmeile gehen. In Berlin sollen die Spiele in ein eigenes Pride House übertragen werden. Was sagt es aus, dass es solche Orte braucht?

Es ist schade, dass es diese Safe Spaces braucht. Doch Statistiken zeigen, dass queere Menschen immer noch verprügelt werden, weil sie auf der Straße Händchen halten, weil sie sonst irgendwie auffallen und das anderen Leuten nicht gefällt. Das ist furchtbar.

Fans von Bayer Leverkusen und Dynamo Dresden hielten diese Saison Banner hoch, auf denen stand: „Es gibt nur zwei Geschlechter“. Erstaunt es Sie, wie sehr der Kulturkampf den Fußball ergriffen hat?

Fußball ist schon lange eine Plattform für andere Themen in unserer Gesellschaft. Gerade in der Gender-Debatte wird der Ton immer rauer. Das sehe ich mit großer Besorgnis. Entscheidend ist, wie Vereine und Verbände darauf reagieren.

Der DFB hat schon vor einigen Jahren das Spielrecht für trans und nicht-binäre Personen eingeführt. Seither dürfen diese selbst entscheiden, in welchem Team sie spielen wollen. Auch das führte zu Kontroversen. Ein Kommentator sah den DFB auf dem „Transgender-Irrweg“.

Ich erinnere mich noch an den Prozess. Es gab im Amateurbereich trans Personen, die mitspielen wollte. Allerdings fehlte eine offizielle Regelung. Ich habe das neue Spielrecht von Beginn an unterstützt, aber schnell festgestellt, dass das bei weitem nicht alle so sehen.

Diese Spannungen muss man aushalten, wenn man Fußball für alle zugänglich machen will. Und das ist nun mal eine wichtige Säule beim DFB. Fußball ist ein Breitensport.

Wie kann die Lage für queere Menschen auch auf Kreisliga-Ebene oder im Jugendfußball besser werden?

Häufig fehlen die Ressourcen. Im Profifußball gibt es unfassbar viel Geld, aber im Nachwuchs und im Amateurbereich arbeiten die meisten ehrenamtlich. Damit sich das ändert, müssten die Gelder umverteilt werden.

Und: Das Thema gilt vielen immer noch als unwichtig. Sie denken, sie haben ohnehin keine queere Person in ihrem Verein. Dabei sollten Verantwortliche von sich aus das Signal an queere Sportler senden: Ihr seid hier sicher.