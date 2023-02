Tombola beim Eishockey FASS lost sich einen Co-Trainer

Das ist doch mal ein Angebot: Co-Trainer einer Sportmannschaft werden, ohne dafür vorher groß geschuftet zu haben. Möglich ist das beim Berliner Eishockey-Regionalligisten FASS. Wer mal für ein Spiel hinter der Bande des Teams stehen möchte, der muss nur ein Los kaufen und dann natürlich auch gewinnen. So wie Dennis Robitzer, der Mann ist ansonsten übrigens ein Fußballtrainer, und er hat seine kurze Trainerlaufbahn bei FASS vor ein paar Wochen mit Brauvour hinter sich gebracht.

Beim Heimspiel gegen Weißwasser am 14. Januar war der Tombola-Gewinner vor dem ersten Bully in der Spielerkabine, saß dann auf der Spielerbank und schaute später sogar auf der Pressekonferenz vorbei. „In einer Pause hat er sogar etwas zu den Spielern gesagt“, erinnert sich Alexander Hedderich, beim Klub für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Es war ein großer Spaß.“ Und überhaupt sei die Tombola in dieser Saison bei den Heimspielen ein „Riesenerfolg“. Aber voll auf Riesengaudi setzen sie bei FASS dann doch nicht. „In den Play-offs würden wir das mit dem Co-Trainer nicht machen“, sagt Hedderich.

3 Spiele sind es noch für FASS bis zu den Play-offs

Bald ist es auch soweit mit den Play-offs für FASS, am 10. März würden sie für die Berliner beginnen. Falls sie den Umweg über die Pre-Play-offs, die Qualifikation für die Play-offs, gehen müssen, dann spielen sie schon am 3. März. Zuvor allerdings steht am Samstag noch ein Auswärtsspiel beim ESC Dresden an (20 Uhr) und am Sonntag kommen die Schönheider Wölfe ins Erika-Heß-Eisstadion (Spielbeginn 13.30 Uhr).

Der Einsatz als Co-Trainer soll dann bei einem der letzten beiden Auswärtsspiele stattfinden

Es ist das letzte Heimspiel der Berliner in der Hauptrunde und da gibt es dann für Interessierte zum zweiten Mal den Kurzzeitjob als Co-Trainer zu gewinnen, bei der Tombola. Der Einsatz soll dann bei einem der letzten beiden Auswärtsspiele vor den Play-offs stattfinden.

Cheftrainer Christopher Scholz wird allerdings noch nicht so viel über seinen nächsten Co-Trainer nachdenken, dazu sind die Aufgaben des Wochenendes zu anspruchsvoll. Vor den Strapazen sagt Scholz: „Das Programm ist natürlich brutal, aber jedes Team muss ein, zwei dieser Wochenenden bestreiten. Unsere volle Konzentration gilt dem Spiel in Dresden. Da müssen wir drei Punkte holen, und das wird schwer. Über Schönheide reden wir frühestens auf der Heimfahrt Samstagnacht.“

Dresden ist zwar Siebter und damit Tabellenletzter, kämpft aber noch um die Pre-Play-offs. Seit Jahresbeginn hat das Team sieben Punkte aus fünf Spielen geholt. Schwerer dürfte die Aufgabe für Fass aber am Sonntag werden, Schönheide hat in dieser Saison nur eins von 21 Spielen verloren – und das gegen den aktuellen Tabellendritten Chemnitz. Gegen Fass gab es bis hierhin drei klare Siege für den Tabellenführer.

Zur Startseite