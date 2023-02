Tore, Geburtstag, neuer Vertrag Kevin Behrens kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus

Für Kevin Behrens läuft es momentan blendend. In den fünf Spielen in diesem Kalenderjahr hat der Stürmer drei Tore erzielt, am Freitag feierte er seinen 32. Geburtstag und am Sonntag gab sein Verein nun bekannt, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert hat. Behrens stürmt mindestens eine weitere Saison für den 1. FC Union.

„Ich fühle mich bei Union sehr wohl, was man auch auf dem Platz erkennt. Sowohl der Trainer als auch die Mannschaft geben mir das Gefühl, für das Team wichtig zu sein, sodass ich nicht lange über meine Verlängerung nachdenken musste. Ich will den Weg mit Union weitergehen und bin überzeugt, dass wir noch viel vor uns haben“, sagte Behrens.

Auch Oliver Ruhnert äußerte sich zufrieden über die Vertragsverlängerung. „Kevins Verlängerung ist aufgrund seiner Leistungen und Einstellung folgerichtig. Wir freuen uns sehr darüber, dass er uns auch zukünftig mit seiner körperlichen Robustheit und Kopfballstärke helfen wird“, sagte Unions Manager.

