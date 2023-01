Trainerwechsel bei TeBe Große Hoffnungen auf Brauer und die Rückrunde

Sieben Punkte aus 16 Spielen und der vorletzte Tabellenplatz – mehr war in der Hinrunde nicht drin für den Berliner Regionalligisten. Am Ende einer niederlagenreichen Hinrunde war es dann soweit: Tennis Borussia trennte sich von Trainer Abu Njie. „Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass eine Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um nach den unbefriedigenden Ergebnissen der vergangenen Monate noch eine Trendwende herbeiführen zu können“, erklärte der Vorstandsvorsitzender Günter Brombosch auf der vereinseigenen Homepage.

Als Nachfolger wurde nun Christopher Brauer vorgestellt. Er war zuletzt als U19-Trainer der A-Junioren-Bundesligamannschaft des Berliner AK tätig. Zeitgleich war er Co-Trainer der Männermannschaft. Als Trainer der U19 gelang ihm in der Saison 2020/21 der Aufstieg in die A-Junioren Regionalliga Nordost und in der darauffolgenden Saison der Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga.

Ganz so neu ist der Wechsel für den 34-jährigen zu TeBe allerdings nicht. „Ich habe als Jugendspieler selbst bei Tennis Borussia gespielt und freue mich deswegen zusätzlich auf meine neue Aufgabe bei diesem Traditionsverein“, so Brauer.

Unser Ziel ist es, stets fokussiert zu arbeiten und den Ballast der Hinrunde abzulegen Christopher Brauer, neuer Trainer der TeBe

Brombosch freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer, ist sich dabei aber auch bewusst in welcher schwierigen Lage sich sein Team befindet. Umso wichtiger war es ihm daher, eine langfristige Lösung zu finden. „Ich bin mir sicher, dass wir mit Christopher den passenden Trainer für TeBe und die herausfordernde Aufgabe gefunden haben“, sagt Brombosch.

Weiterentwicklung talentierter Spieler

Und auch Benjamin Borth, Sportlicher Leiter der TeBe ist von der Entscheidung für Brauer überzeugt. „Chris ist ein sehr akribischer Trainer mit einer klaren Spielidee. Bei der Arbeit mit den A-Junioren des Berliner AK hat er stets die Weiterentwicklung talentierter Spieler vorangetrieben. Dadurch haben fünf Spieler im vergangenen Jahr den Sprung in die Männermannschaft geschafft. Ich freue mich, jetzt auch bei Tennis Borussia mit ihm zusammenarbeiten zu können und bin zuversichtlich, dass er der Mannschaft neue Impulse geben kann“, sagt Borth.

Trotz der kritischen Lage, der sich Brauer zum Start ausgesetzt sieht, zeigt er sich zuversichtlich. „Wir sind uns der großen Herausforderung bewusst. Unser Ziel ist es, stets fokussiert und inhaltlich zu arbeiten und den Ballast der Hinrunde abzulegen“, sagt der neue Cheftrainer. Er möchte alles dafür tun, um den Klassenerhalt möglich zu machen.

Am Freitag, den 20. Januar geht es für TeBe zum Rückrundenauftakt gegen den Berliner AK. Für den neuen Cheftrainer und sein Team gilt es sich hier gegen Brauers alten Verein zu beweisen.

