„Ich will mich nicht länger verstecken“ Jankto outet sich als erster Fußball-Nationalspieler in Europa als schwul

„Wie jeder will ich mein Leben in Freiheit leben – ohne Tränen, ohne Vorurteile, ohne Gewalt. ABER mit Liebe.“ Mit diesen Worten hat der tschechische Fußballnationalspieler Jakub Jankto am Montag seine Homosexualität öffentlich gemacht.

„Ich bin homosexuell, und ich will mich nicht länger verstecken“, sagte der 27-Jährige in einem Video auf Instagram weiter. Jankto ist 45-maliger Nationalspieler für sein Land und aktuell vom spanischen Verein FC Getafe an Slavia Prag ausgeliehen. Der Mittelfeldspieler ist der erste aktive Fußballnationalspieler in Europa, der sein Coming out hat.

Der Zweck dieses Videos sei es, andere zu ermutigen, heißt es weiter in dem Clip. Wie jeder andere auch, habe er seine Stärken und Schwächen, eine Familie und Freunde – und einen Job, den er seit Jahren so gut wie möglich mache.

Jankto spielte zuvor in Italien, unter anderem bei Sampdoria Genua. Für Tschechien spielte er das erste Mal als 20-Jähriger in der Nationalelf.

Bislang haben nur wenige Profi-Fußballer ihre Homosexualität öffentlich gemacht. 2021 hatte das der australische Profi Josh Cavallo (Adelaide United) getan. Der deutsche Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger hatte sein öffentliches Coming out nach dem Ende seiner Spielerkarriere.

