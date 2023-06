U21-Weltmeisterschaft Handball-Junioren wollen Erfolgsserie in der Hauptrunde fortsetzen

Besser hätte es kaum laufen können. Die deutschen U21-Handballer sind bei der gerade stattfindenden Weltmeisterschaft in Deutschland und Griechenland bestens in das Turnier gestartet. Nach einem 35:14-Sieg im Auftaktspiel gegen Lybien, gewann die Auswahl mit 46:31 gegen Tunesien und mit 33:22 gegen Algerien.

„Man kann heute nicht zufrieden sein mit dem Anspruch, den wir haben. Das weiß die Mannschaft am allerbesten, dass es nicht ihr bester Tag war. Aber solche Tage wird es immer geben“, sagte Trainer Martin Heuberger dennoch nach der letzten Begegnung am Freitag. „Wir müssen die Lehren daraus ziehen.“

Trotzdem geht es nun mit Optimismus in die Hauptrunde, wo mit Frankreich (Sonntag) und Kroatien (Montag, beide 20.30 Uhr/ Eurosport) allerdings ganz andere, hochkarätige Gegner warten. Dann gilt es wieder vollkonzentriert und flüssiger im Positionsspiel zu agieren, sagte Heuberger.

„Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Frankreich ist stark, vor allem individuell, aber wir haben sie in diesem Jahr schon mal geschlagen, warum sollte das am Sonntag nicht wieder gelingen?“, sagte der Bundestrainer. „Wir sind leicht favorisiert durch den Heimvorteil. Dieser Rolle stellen wir uns, wir haben das große Ziel und wollen um Medaillen spielen.“ In Magdeburg hofft die Mannschaft nun auf eine ähnliche gute Stimmung wie in der Vorrunde in Hannover.