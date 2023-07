Überraschung beim Testspielauftakt Unions Frauen besiegen polnischen Erstligisten

Die Fußballerinnen des 1. FC Union sind mit einer kleinen Überraschung in die Testspielserie zur Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Beim polnischen Erstligisten, Pogon Stettin, gewann das Team von Trainerin Ailien Poese mit 2:1 (1:0). „Ich bin total begeistert, wir haben viele Dinge umgesetzt und wir hatten eine super Intensität gegen einen Erstligisten aus Polen“, bilanzierte Poese zufrieden.

Union startete gut ins Spiel und setzte die Polinnen früh unter Druck in der eigenen Hälfte. Nach 15 Minuten scheiterte Dina Orschmann noch knapp am Pfosten. Nach einer halben Stunde machte es die Unionerin dann besser und traf nach Flanke von Lisa Görsdorf per Kopf zum 1:0 (33.). „In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel dominiert und nur zwei Chancen zugelassen“, sagte Poese.

In der 63. Minute gelang den Gastgeberinnen schließlich der Ausgleich durch Stürmerin Natalia Oleszkiewicz. Dieser war zu diesem Zeitpunkt verdient, denn Union war nicht mehr ganz so präsent im Spiel wie noch in Durchgang eins. Das lag auch an einigen Wechseln in der Halbzeitpause auf Seiten der Köpenickerinnen. Trotzdem kam Union kurz vor Schluss noch zum Führungstreffer durch einen Distanzschuss von Hannah Kratz (87.). „Ich stand relativ allein hinterm Sechzehner und mich hat niemand angegriffen. Da dachte ich, ziehst du mal ab. Der Schuss war dann ein wenig holprig, aber der Ball ist am Ende reingegangen. Das war die Hauptsache“, sagte die Torschützin später.

So war es eine erfolgreiche Auswärtsfahrt für die Unionerinnen, wie auch Cheftrainerin Poese fand: „In der zweiten Hälfte haben wir viel über den Kampf lösen können und mein Fazit ist schlichtweg positiv. Das war eine richtig gute Vorstellung.“

Unions Frauen werden nun am Sonntag ins Trainingslager nach Aschheim aufbrechen. Dort stehen zwei Testspiele gegen den FFC Wacker München und Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg an. Am 6. August ist der 1. FFC Turbine Potsdam zu Gast in Köpenick. Abgeschlossen wird die Vorbereitung mit der Generalprobe bei Werder Bremen.