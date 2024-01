Verletzungsmisere in München FC Bayern macht Boey-Transfer perfekt – und verliert Coman für viele Wochen

Der FC Bayern München muss nach dem nächsten langfristigen Ausfall durch die Verletzung von Kingsley Coman seine Transferpläne im Winter überdenken. „Viel darf nicht mehr passieren, das ist klar“, sagte Sportdirektor Christoph Freund nach dem 3:2 in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg. „Wir haben qualitativ gute Spieler, aber es fallen auch viele aus.“ Eigentlich seien die Transferplanungen für den Winter abgeschlossen gewesen, sagte der 46-Jährige.

Coman wird dem deutschen Fußball-Serienmeister wochenlang fehlen. Der 27-Jährige erlitt am Samstag beim Sieg auswärts gegen den FC Augsburg einen Innenbandriss im linken Knie, wie die Münchner am Abend mitteilten. „Das ist natürlich bitter“, sagte Freund. „Aber so wie wir Kingsley kennen, wird er noch stärker zurückkommen. Wir wünschen ihm gute Besserung.“ Coman wird aller Voraussicht auch seiner französischen Auswahl im Länderspiel gegen Deutschland am 23. März in Lyon fehlen.

Die Personalsituation beim Rekordmeister verschärft sich damit weiter und wirft die Frage auf, wie die Münchner auf dem Transfermarkt tätig werden. „Es ist schon ein bisschen wie verhext aktuell, dass wir jedes Spiel mit einem Verletzten rausgehen“, klagte Routinier Thomas Müller.

Innenverteidiger Eric Dier war zuletzt von Tottenham Hotspur verpflichtet worden und stand in Augsburg erstmals in der Startelf. Am Sonntagfrüh bestätigten die Münchner die Verpflichtung von Sacha Boey von Galatsaray Istanbul. Der 23-jährige französische Außenverteidiger unterschrieb einen Vertrag bis 2028.

Dem türkischen Spitzenklub zufolge beträgt die Ablösesumme 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro in Form von Boni. Zudem vereinbarten beide Vereine zwei Freundschaftsspiele. „Sacha Boey ist ein sehr schneller und physisch starker Rechtsverteidiger, der in jedem Spiel viele Kilometer zurücklegt und keinen Zweikampf scheut. Er wird unsere Qualität in der Defensive erhöhen“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. „Für mich geht ein Traum in Erfüllung: Es ist mir eine Ehre, für einen Weltverein wie den FC Bayern auflaufen zu dürfen“, sagte Boey.

Die Münchner mussten in Augsburg schon auf Dayot Upamecano und Konrad Laimer (beide Muskelverletzung) sowie Joshua Kimmich (Schulter) verzichten. Zudem fehlen den Bayern auch weiterhin die Langzeitverletzten Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich), Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Daniel Peretz (Innenbandverletzung am rechten Knie). Minjae Kim und Noussair Mazraoui sind ebenfalls derzeit nicht im Aufgebot, da sie mit ihren Nationalteams an den Kontinentalmeisterschaften teilnehmen. (dpa/Tsp)