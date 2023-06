Vom Kanu zum Boccia Die Frauenbeauftragte, die Kugeln wirft

Michaela Arndt hat in ihrem Büro bei den Lichtenberger Werkstätten (LWB) gerade den Infozettel fertig gemacht und an ihrer Tür angebracht. „Die Sprechstunden der Frauenbeauftragten müssen in den kommenden Tagen leider entfallen“, ist darauf zu lesen. Arndt und ihre Kollegin Silvia Dill sind zwar in Berlin, aber eben nicht an ihrem Arbeitsplatz, sondern etwas weiter westlich unterwegs. Die gerade erst 40 Jahre jung gewordene ist für die Special Olympics World Games nominiert. Sportart? Boccia! Ihre Kollegin Dill, 58 Jahre, ist ebenfalls dabei und zwar im Badminton.