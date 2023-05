Vor dem Start in die Eishockey-WM Rückschläge prägen die Vorbereitung des deutschen Teams

Am Montag ereilte die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft und Bundestrainer Harold Kreis der nächste schwere Schlag: Yasin Ehliz, der kurz vor seinem Titel mit Red Bull München als wichtigster Stürmer der Hauptrunde ausgezeichnet worden war, musste das Trainingslager kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland ab diesem Freitag verletzungsbedingt verlassen.

„Bei Yasin flossen Tränen, weil er nicht mehr dabei sein kann“, sagte Sportdirektor Christian Künast über die Verfassung des Spielers. So langsam dürfte aber auch Kreis zum Heulen zumute sein. Ehliz ist bereits der 14. Spieler, der wegen einer Verletzung für das erste große Turnier des neuen Bundestrainers absagt. Eine Situation, die an längst vergangene Zeiten erinnert, als der DEB gerade so eine zumindest halbwegs konkurrenzfähige Mannschaft stellen konnte.

Bevor das deutsche Team ins finnische Tampere reist, wo es seine insgesamt sieben Vorrundenspiele bestreiten wird, steht am Dienstagabend der letzte WM-Test gegen die USA an (19.30 Uhr, Sport 1 und Magentasport). Diese Partie gegen den dritten Turniergegner dürfte einige Hinweise bieten, wo das deutsche Team nach einer durchwachsenen Vorbereitung steht.

Nachdem anfangs nur die Spieler der früh gescheiterten Teams verfügbar gewesen waren, kann Kreis nun immerhin auf einige Münchener Meisterprofis sowie John-Jason Peterka setzen, der bei den Buffalo Sabres positiv auffiel. Zudem werden die in Berlin bestens bekannten Verteidiger Leon Gawanke und Kai Wissmann nachrücken, die mit ihren Arbeitgebern in den Play-offs der American Hockey League (AHL) ausgeschieden sind.

WM-Spielplan des deutschen Teams 12. Mai, 19.20 Uhr: Schweden-Deutschland 13. Mai, 19.20 Uhr: Deutschland-Finnland 15. Mai, 15.20 Uhr: Deutschland-USA 18. Mai: 19.20 Uhr: Dänemark-Deutschland 19. Mai: 19.20 Uhr: Österreich-Deutschland 21. Mai, 15.20 Uhr: Deutschland-Ungarn 23. Mai, 11.20 Uhr: Deutschland-Frankreich

Eisbären-Stürmer Marcel Noebels fasst die Grundstimmung dennoch passend zusammen, wenn er sagt: „Der ein oder andere ist nicht dabei, mit dem man sicher gerne zusammengespielt hätte.“ Damit meint er ausnahmsweise mal nicht seinen Vereinskumpel Leo Pföderl, der nach seinen verschiedenen schwierigen Verletzungen an Fuß und Leiste seinen Körper pflegen muss.

Relativ früh stand fest, dass Moritz Seider und Tim Stützle nicht dabei sein werden, weil sie sich als wichtige Stützen ihrer jeweiligen NHL-Klubs voll auf die Vorbereitung für die kommende Saison konzentrieren sollen. Doch es folgte Absage auf Absage. Auch Leistungsträger wie Tom Kühnhackl, Tobias Rieder oder Matthias Plachta fehlen. Lukas Reichel, Noebels‘ früherer Sturmpartner in Berlin, musste sich ebenfalls angeschlagen abmelden.

Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) und Philipp Grubauer (Seattle Kraken) stecken mitten im Kampf um den begehrten Stanley Cup. Unabhängig vom jeweiligen Ausgang der Play-off-Serien spielen sie keine Rolle bei den Planungen für das WM-Turnier.

Der Weg ins Viertelfinale, und das ist ja stets das ausgerufene Ziel, dürfte in diesem Jahr holpriger ausfallen als in den vergangenen Jahren. Zumal das deutsche Teams gleich zu Beginn auf die Topteams der Gruppe A trifft: Schweden, Finnland, USA.

Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich hingegen sind Gegner, gegen die das deutsche Team trotz der zahlreichen Absagen als Favorit antritt. Die Situation ist nicht zu vergleichen mit den Jahren, als man sich über einen Sieg gegen solche Gegner freute, weil sie den Abstieg verhinderten.

Gerade für Kreis könnte der Einstieg erfreulicher sein. Die Bewertung seiner Arbeit, auch wenn diese hinter der Bande des DEB gerade erst begonnen hat, wird stark mit dem WM-Abschneiden zusammenhängen. Deutschland hätte grundsätzlich das Potenzial, um eine WM-Medaille zu spielen, die 2021 nur knapp verpasst wurde. Aber es gehört zur Realität, dass dem einen oder anderen nach Weinen zumute ist. (mit dpa)