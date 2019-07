Drei, vier Mails checken, den Müll rausbringen, ein bisschen telefonieren, zwischendrin die Waschmaschine einschalten und dann noch ein paar Akten durchgucken – Home-Office kann eine praktische Sache sein. Noch dazu, wenn sich das Eigenheim in einer Umgebung wie Gran Canaria befindet. Dort haust Himar Ojeda seit einigen Tagen. Der Sportdirektor von Alba Berlin hat jedoch wenig Zeit für Sonne und Strand, denn in den Planungen für die kommende Saison des Basketball-Bundesligisten gibt es noch Baustellen. Da ist in Sachen Home-Office viel Disziplin gefragt.

„Ich habe geglaubt, dass es ein bisschen einfacher werden würde“, sagt Ojeda. Schließlich spielt Alba in der kommenden Saison in der Euroleague. Die Teilnahme am höchsten europäischen Wettbewerb hatte er immer als das letzte noch fehlende Puzzlestück angesehen, um zu einer internationalen Topadresse für Spitzenspieler zu werden. Aber: „Die Euroleague hat auch den Effekt, dass jeder denkt, dass sein Gehalt höher sein müsste“, sagt Ojeda. „Auch bei unseren eigenen Spielern.“

Die Kaderplanung kam deshalb nur schwer in Gang. Das 17-jährige Toptalent und Gesicht der Berliner Nachwuchsphilosophie Franz Wagner verließ den Klub zugunsten seines College-Traums in den USA. Publikumsliebling und Nationalspieler Joshiko Saibou wechselte nach Bonn. Und auch die Vertragsverhandlungen mit Leistungsträgern wie Spielmacher Peyton Siva oder Kapitän Niels Giffey zogen sich. Siva unterschrieb nun für zwei weitere Jahre und Alba schlug gleich dreimal auf dem Spielermarkt zu.

Vom US-College kam Aufbauspieler Makai Mason, der bereits für das deutsche Nationalteam aufgelaufen ist. Dank seiner guten Kontakte nach Spanien lotste Ojeda den Schweden Marcus Eriksson nach Berlin, der Dreierspezialist unterschrieb gleich für vier Jahre. Und dann erledigte der Sportdirektor noch seinen Hauptauftrag im Rahmen der NBA Summer League: den US-amerikanischen 2,06-Meter-Mann Tyler Cavanaugh von einem Engagement bei Alba zu überzeugen. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt Ojeda.

Alba hat acht Import-Spieler im Kader

Center Dennis Clifford und Spielmacher Derrick Walton (zu den L.A. Clippers) verlassen Alba zwar, dennoch stehen nun acht Import-Spieler im Kader. Sie werden angesichts von nur sechs Plätzen in der Liga rotieren müssen. „Wir brauchen einen tiefen Kader“, sagt Ojeda. Unterschreiben Giffey sowie Aufbautalent Jonas Mattisseck neue Verträge, wären die Planungen abgeschlossen. Ojeda glaubt, dass das bald passiert.

Nur wer das Team in der kommenden Saison trainiert, ist immer noch nicht klar. Ojeda hofft, dass Trainerlegende Aito Garcia Reneses auch weiterhin bei Alba seine Kunst lehrt. Doch die Entscheidung des 72-Jährigen, ob er sich nach einer Augenoperation fit genug für eine weitere Saison fühlt, steht noch aus. Bis zum Vorbereitungsstart Mitte August soll die Frage geklärt sein. Ein paar Nachfolgekandidaten hätte Ojeda schon im Kopf, Gespräche gab es noch nicht.

An Albas rasantem Stil sowie der Nachwuchsphilosophie soll sich auch in der kommenden Saison nichts ändern. Auch deshalb war Reneses stets in die Kaderplanung eingebunden. Jetzt ist für ihn in Barcelona aber Erholung angesagt. Kein Home-Office.