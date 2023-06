Vorletzter WM-Test DFB-Team tut sich schwer gegen Vietnam

Zahlreiche Experimente, nur zwei Tore und viel Stückwerk - die deutschen Fußballerinnen haben im vorletzten Testspiel gegen Vietnam genau einen Monat vor ihrem Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft in Australien nicht groß glänzen können. Das Team von Martina Voss-Tecklenburg kam am Samstag in Offenbach nur zu einem 2:1 (1:0) gegen den WM-Außenseiter.

Dabei setzte die Bundestrainerin viele Spielerinnen aus der zweiten Reihe ein. Ohne Kapitänin Alexandra Popp traf Paulina Krumbiegel bereits in der dritten Minute vor 13 652 Zuschauern auf dem Bieberer Berg. Janina Minge vom SC Freiburg erhöhte mit ihrem ersten Länderspieltor auf 2:0 (80.). In der Nachspielzeit gelang den Vietnamesinnen aber sogar noch der Treffer durch Thi Thanh Nha Nguyen (90.+3).

Voss-Tecklenburg hatte in Torhüterin Merle Frohms und Lena Lattwein nur zwei Wolfsburgerinnen in der Startelf und - wie angekündigt - keine Spielerin des FC Bayern. Nach dem Streit zwischen dem DFB und dem Münchner Club um deren spätere Anreise wollte die 55-Jährige „keine Risiken eingehen“, weil die Bayern-Asse um Lena Magull und Lea Schüller nach ihrem Urlaub erst am Freitag zum Nationalteam gestoßen waren.

Geschont wurde auch Popp: Für den EM-Star vom VfL Wolfsburg gab die Hoffenheimer Stürmerin Melissa Kössler ihr Debüt in der Auswahl, konnte aber keine ihrer Chancen verwerten. Vor allem für Wackelkandidatinnen wie sie war es die große Chance, sich für eine WM-Teilnahme zu empfehlen. Nach dem letzten Testspiel gegen Sambia am 7. Juli (20.30 Uhr/ARD) in Fürth wird Voss-Tecklenburg ihr 23-köpfiges WM-Aufgebot benennen. Zuvor geht es in das zweite Trainingslager nach Herzogenaurach.

Wie schon mit ihrem Siegtreffer beim 2:1 im November gegen Weltmeister USA tat sich Krumbiegel als Torschützin hervor: Die Hoffenheimerin verlängerte gleich zu Beginn per Hacke eine Hereingabe von Nicole Anyomi ins Netz. Etwas verblüfft und mit dem Fuß wehrte Frohms nach einer Viertelstunde einen Schuss von Thi Bich Thuy Nguyen ab. Die vielen lautstarken vietnamesischen Fans hatten da schon den Torschrei auf den Lippen.

In der Nachspielzeit kommt Vietnam noch zum Anschlusstreffer

Die Vize-Europameisterinnen Lattwein und Sara Däbritz versuchten, die Offensive anzukurbeln. Gefährlich wurde es vor allem, wenn Krumbiegel oder Anyomi über die Außen Druck machten. An der Frankfurterin Laura Freigang mit der Nummer 10 lief das Spiel hingegen ziemlich vorbei. Auf der Gegenseite musste Stammkeeperin Frohms kurz vor der Pause den Ball aus dem Winkel fischen, als Thi Van Duong abgezogen hatte.

Nach der Pause kam unter anderem Chelsea-Profi Melanie Leupolz, die im vergangenen Jahr Mutter eines Jungen geworden war, fürs Mittelfeld. Sie fand aber ebenfalls kaum Lücken nach vorne. Freigang setzte kurz nach dem Wechsel den Ball am linken Pfosten vorbei - ansonsten tat sich die deutsche Auswahl weiter schwer. Vor und nach Minges 2:0 vergeben die Asiatinnen sogar noch zwei dicke Chancen, ehe sie doch noch jubeln durften.

Voss-Tecklenburg hat allerdings noch Zeit, um ihr Turnierteam zu formen. Am 11. Juli ist Abflug zur WM, am 24. Juli geht es im ersten Gruppenspiel gegen Marokko. Kolumbien und Südkorea lauten die weiteren Vorrundengegner der DFB-Frauen auf dem Weg zum erhofften dritten WM-Titel nach 2003 und 2007. (dpa)