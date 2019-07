Machtwechsel bei Tennis Borussia: Wie der Verein am Dienstagabend mitteilte, hat der Aufsichtsrat des Fußball-Oberligisten den 71 Jahre alten Günter Brombosch zum neuen Vorstandsvorsitzenden und Steffen Friede zum Vorstand bestellt. Zuletzt bestand das Leitungsgremium mit Jörg Zimmermann nur noch aus einer Person. Brombosch sei dem Verein "seit über einem halben Jahrhundert verbunden".

Unter anderem sei der bisherige Vorsitzende Jens Redlich "vorzeitig zurückgetreten", heißt es. Das klingt überraschend, war er doch bislang der mächtige Mann im Verein. Redlich war 2016 mit seiner Fitnessstudiokette zunächst als Hauptsponsor beim Verein eingestiegen, übernahm ein dreiviertel Jahr später das Amt des Vorstandsvorsitzenden.

Seitdem verschlechterte sich vor allem das Verhältnis zwischen ihm und der Abteilung Aktive Fans (TBAF) kontinuierlich. Zur Eskalation kam es Ende Januar bei der völlig aus dem Ruder gelaufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung. Diese sei eine Farce gewesen, empörten sich viele Anhänger. Sie warfen Redlich vor, er habe zahlreiche Leute in den Verein eintreten lassen, die überhaupt nichts mit TeBe zu tun haben, um sich eine Mehrheit bei den Wahlen der neu zu besetzenden Posten im Aufsichtsrat zu sichern. Der Vorstandschef bestritt das.

So geht es nicht weiter, entschieden sie danach bei TBAF und boykottierten die Spiele des Oberligateams. In der viel beachteten Aktion "Caravan of Love" - die vom Magazin "11Freunde" sogar zur "Fanaktion des Jahres" gekürt wurde“ - reisten die Fans durch Berlin und Deutschland, schauten sich auch Tischtennis und Wasserball an und unterstützen mal ganz andere Teams.

Verein soll wieder handlungsfähig sein

"Nach intensiven juristischen Prüfungen und vielen Gesprächen im Verein haben wir uns zu dieser Nachbesetzung entschlossen. Uns war wichtig, dass zum Start der neuen Saison und des neuen Geschäftsjahres der Vorstand wieder satzungsgemäß besetzt und der Verein handlungsfähig ist", wird die Aufsichtsratsvorsitzende Franziska Hoffmann in der TeBe-Mitteilung zitiert. "Den ausgeschiedenen Vorständen danken wir für ihren bisherigen Einsatz. In neuer Form arbeiten wir gerne auch in Zukunft mit ihnen zusammen." (Tsp)