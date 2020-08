Die Wasserfreunde Spandau 04 sind auf dem besten Wege ins Finale um die deutsche Meisterschaft im Wasserball. Am Freitagabend gewann der aktuelle Meister das erste Halbfinale beim OSC Potsdam deutlich mit 11:6 (1:1, 5:2, 3:2, 2:1). Nur im ersten Viertel taten sich die Berliner etwas schwer, im zweiten Abschnitt zogen sie dann allerdings deutlich davon und siegten letztlich souverän.

Marko Stamm und der Russe Dmitrii Kholod waren mit jeweils zwei Treffern beste Werfer bei Spandau, für Potsdam traf Hannes Schulze zwei Mal.

Mehr zum Thema Ein Treffen alter Bekannter Im Wasserball fordert Potsdam die WF Spandau

Das Rückspiel findet am Sonntag um 14 Uhr in der Schwimmhalle Schöneberg statt. Im anderen Halbfinale siegte Waspo Hannover in einem Stadtduell bei den White Sharks klar 23:5 (7:1, 5:2, 5:1, 6:1). (Tsp)