Wenige Tage vor dem Buddenbrock-Rennen : Johann Holzapfel im Alter von 77 Jahren verstorben

Der Unternehmer war einer der prominentesten Akteure in der deutschen Trabrennsport-Szene. Sein Name könnte am Sonntag auf der Trabrennbahn Mariendorf posthum in die Siegerliste des Buddenbrock-Rennens eingetragen werden.