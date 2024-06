Zwei singende Taxifahrer gehen viral Wird ein Bollywood-Song zur EM-Hymne?

Mit breitem Lächeln und weit ausgebreiteten Armen tanzen die Brüder Lovely und Monty zwischen zwei geparkten Taxis zu Bollywood-Sounds – von Kopf bis Fuß in Deutschland-Tracht gekleidet. Dann fängt Monty an zu singen: „Diese EM in Deutschland wird sehr farbenfroh“ und es ist sehr schwer, nicht selbst zu lächeln. Mit dem Mix von Fangesang und Bollywood könnten die beiden Brüder einen EM-Hit geschrieben haben.

Charakteristisch erklingt das Zupfinstrument Tumbi. „Das ist das Instrument der frohgemuten Bauern“, erkärt Lovely. Und froh klingt ihr EM-Song allemal. Die gute Laune ist so ansteckend, dass das Lied in den sozialen Netzwerken derzeit unablässig geteilt wird. Die ersten wünschen sich schon Live-Auftritte vor einem Deutschland-Spiel.

Fast ganz Hamburg kennt die singenden Taxifahrer

Lovely und Monty kommen aus Hamburg, wo inzwischen fast jeder die beiden singenden Taxifahrer kennt. Die beiden Brüder sind vor nunmehr 36 Jahren aus Indien nach Deutschland gekommen. Gemeinsam haben sie schon immer nordindische Punjabi-Musik gemacht. Ihre Karriere als Fußballhymnen-Schreiber hat vor 14 Jahren ihren Anfang genommen.

Denn „Diese EM 2024“ ist bereits ihre vierte Fußball-Hymne. Zur WM 2010, so erzählen sie es dem NDR, hätten Taxi-Gäste sie erstmals dazu motiviert, zu der Bollywood-Musik deutsche Texte zu singen. Ihren ersten WM-Song nannten sie „Diesmal“. Dass sie für die EM im eigenen Land wieder zu den Instrumenten greifen, stand für sie außer Frage.

„Lovely und Monty vertrauen den Jungs“, singen sie in dem Song, während sie im bunt mit Fahnen behängten Taxi durch Hamburg fahren. Ihre Prognose für die Heim-EM? „Deutschland ist eine Turniermannschaft. Wenn sie einmal anfangen zu steigen, dann hören sie nicht auf.“