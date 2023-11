Zweite Fußball-Bundesliga Holstein Kiel bleibt an Hamburger Teams dran

Holstein Kiel bleibt den Hamburger Klubs in der Zweiten Fußball-Bundesliga als erster Verfolger auf den Fersen. Die beste Auswärtsmannschaft der Liga gewann am Sonntag beim 1. FC Kaiserslautern mit 3:0 (2:0) und feierte bereits den fünften Sieg in der Fremde.

Damit behaupteten die Kieler (26 Punkte) auch nach dem 14. Spieltag den dritten Tabellenplatz hinter dem FC St. Pauli (30) und dem Hamburger SV (27) sowie vor Fortuna Düsseldorf (24), das am Samstagabend 5:3 gegen Schalke gewonnen hatte. Die Treffer für die Norddeutschen erzielten Benedikt Pichler (16./58. Minute) und Fiete Arp (44.).

Auf Platz fünf hat sich die SpVgg Greuther Fürth vorgeschoben. Beim 2:0 (1:0) gegen SV Wehen Wiesbaden feierten die Franken den vierten Sieg in Serie und fügten den Gästen die erste Niederlage nach fünf unbesiegten Spielen nacheinander zu. Die Treffer für Fürth erzielten Armindo Sieb (20.) und Branimir Hrgota (84.).

Der zuvor drei Spiele sieglose Karlsruher SC verbesserte sich im 77. Pflichtspiel-Duell mit dem 1. FC Nürnberg durch einen 4:1 (1:0)-Erfolg auf Rang 14. Den Grundstein zum Sieg legte Paul Nebel mit seinem Tor in der 1. Minute. Nach dem Ausgleich durch Can Yilmaz Uzun (61.) trafen der Ex-Nürnberger Fabian Schleusener (70.) und Budu Zivzivadze (89./90.+4) zum Sieg für den KSC. (dpa)