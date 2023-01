Studierende in Berlin Rund 4560 neue Wohnheimplätze geplant

Bis 2026 sollen in Berlin weitere rund 4560 studentische Wohnheimplätze gebaut werden. Das teilte Wissenschaftsstaatssekretärin Armaghan Naghipour (parteilos) im Januar in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Adrian Grasse (CDU) mit. Insgesamt sollen dann in Berlin rund 17.350 Plätze zur Verfügung stehen. Dazu zählen Wohnungen und Zimmer des Studierendenwerks und anderer Anbieter. In Berlin studieren etwa 200.000 Menschen.

Die Plätze sind rar und begehrt: Anfang Dezember 2022 standen demnach mehr als 5000 Studenten auf der Warteliste des Studierendenwerks. Die Wartezeit für einen Wohnheimplatz liegt dort im Schnitt bei drei Semestern, die durchschnittliche Miete bei 388 Euro. Nach Angaben des Berliner Studierendenwerks liegt der Anteil der internationalen Studierenden in den Heimen bei 72 Prozent.

72 Prozent der Mieter von Wohnheimplätzen kommen aus dem Ausland.

Der rot-schwarze Senat hatte 2015 den Bau von 5000 zusätzlichen Wohnheimplätzen beschlossen. Davon seien bis August vergangenen Jahres 2752 Plätze geschaffen worden, sagte Naghipour.

Die Bundesregierung will die Schaffung von Wohnheimplätzen für Studierende und Auszubildende im laufenden Jahr mit 500 Millionen Euro unterstützen.

Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ruft vermehrt Interessenten auf den Plan. Laut einem aktuellen Report von Savills, einem international tätigen Immobiliendienstleister, ist das Gesamtinvestitionsvolumen in europäische Studierendenwohnanlagen in den ersten drei Quartalen 2022 um 130 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen und liegt bei 11,7 Mrd. Euro – ein neuer Rekordwert. (dpa/Bü.)

Zur Startseite