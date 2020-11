Wenn es kälter wird, steigt der Hunger auf herzhafte, warme Gerichte. Gleichzeitig erinnert man sich wehmütig an Sommerfreuden. Dieses Gericht aus dem neuen Kochbuch „Kitchen Stories. Anyone Can Cook“ verbindet das Beste aus beiden Welten. Es passt gut in eine Zeit, in der für viele der ausgefallene Urlaub eine echte Lücke an Lebensfreude bedeutet.

Die Berliner Rezepte-App Kitchen Stories ist eine Erfolgsgeschichte. Das Start-up blickt stolz auf 20 Millionen Downloads in 150 Ländern. Bei ihren einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen legen die 50 Mitarbeiter Wert darauf, wirklich jedem das Gefühl zu vermitteln, kochen zu können. Die besten Rezepte aus dem Netz sind nun im ersten Kochbuch vereint. Die Lust am Blättern, am Markieren eines Lieblingsrezepts via Eselsohr verführt auch die erfolgreichsten Digitalunternehmen zu einem Trip in die Welt des Papiers.

Im Buch gibt es auch jede Menge Tipps, die über die Rezeptsammlung hinausreichen: Wie man richtig gart und schneidet zum Beispiel, was man immer im Haus haben sollte (Chiliflocken! Aromatisiertes Olivenöl!) und welche Kochutensilien wirklich nützlich sind. Dazu gehören auch Hinweise für den richtigen Einkauf.

Natürlich kann man immer variieren. Ich mag gerne mehr Joghurt dazu. Wer faul oder zu beschäftigt ist, kann sich auch verführen lassen, fertiges Pesto zu nehmen. Aber das wird nicht so gut schmecken wie frisches.

DAS REZEPT

Zutaten (für 4 Personen)

1kg festkochende Kartoffeln, z.B. Drillinge

3 EL Olivenöl

Salz

Chiliflocken, Koriander, Minze

200 g griechischer Joghurt

1 rote Zwiebel

1 TL Zucker

1 Limette

Salz

30 g Koriander

10 g Minze

60 ml Olivenöl

1 Limette

2 TL Honig

Salz

Zubereitung

Kartoffeln in einen Topf mit kaltem Wasser geben, salzen, aufkochen und bei mittlerer Hitze 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. In einem Sieb abtropfen lassen und mit einem Geschirrtuch trocken tupfen.

Anschließend verteilt man die Kartoffeln auf einem Backblech, legt ein zweites Blech drüber und drückt es nach unten, um die Kartoffeln anzudrücken.

Mit Olivenöl beträufeln, salzen und bei 200 Grad etwa 30 Minuten backen, bis sie sehr knusprig sind. Nach 15 Minuten wenden.

"Anyone Can Cook. Unsere liebsten Gerichte für jeden Tag". Kitchen Stories, Penguin Verlag München 2020, 320 Seiten, 26 Euro Foto: Penguin Verlag

In der Zwischenzeit die rote Zwiebel schälen und in Scheiben schneiden. Die Scheiben mit Zucker und dem Saft der Limette in eine Schüssel geben. Kochend heißes Wasser drüber gießen, bis die Zwiebeln bedeckt sind.

Die Schüssel zur Seite stellen. Koriander, Minze, Olivenöl, den Saft einer Limette, Honig und eine große Prise Salz in einen Zerkleinerer geben und zu einem glatten Pesto verarbeiten. Eventuell etwas mehr Öl dazugeben.

Kartoffeln aus dem Backofen nehmen und 5 Minuten abkühlen lassen. Den Joghurt auf einem Teller verstreichen und mit Salz bestreuen. Die Kartoffeln darauf verteilen und mit Pesto beträufeln, außerdem die roten Zwiebeln dazugeben.

Vor dem Servieren Chiliflocken, frischen Koriander und Minze drüber streuen. Bestenfalls sind die Kartoffeln von außen jetzt sehr knusprig und von innen butterweich.