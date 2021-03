.

Ist Recht immer gerecht? Und sind vor dem Gesetz alle gleich? Für die neue „Tagesspiegel-Checkpoint“-Podcastfolge „Eine Runde Berlin“ hat Redakteurin Ann-Kathrin Hipp den Berliner Strafverteidiger Stefan Conen getroffen, der unter anderem bereits Bushido, Arafat Abou-Chaker und den Wettbetrüger Ante Sapina vor Gericht vertreten hat.

In der Ringbahn spricht er darüber, was ihn antreibt, wie er seine Mandanten auswählt und ob es Menschen gibt, die er persönlich nicht verteidigen würde. Conen erklärt, warum er es ihm lieber ist, dass ein Schuldiger frei ist, statt ein Unschuldiger im Gefängnis („Ein Unschuldiger im Knast ist ein Gau für den Rechtsstaat“) und warum er es für falsch hält, dass „Schwarzfahren“ noch immer strafbar ist („Sie müssen nicht wahnsinnig viel kriminelle Energie haben, um in eine dauerfahrende Ringbahn zu steigen“).

Außerdem Thema: Das Buch des Berliner Staatsanwalts Ralph Knispel und die kaputtgesparte Berliner Justiz, die Neuköllner CDU, die Problematik des „Clan“-Begriffs und Basketball.

Startbahnhof Heidelberger Platz: Tagesspiegel-Redakteurin Ann-Kathrin Hipp und Strafverteidiger Stefan Conen vor der Berlinrunde. Foto: Doris Spiekermann-Klaas TSP

27 Stationen, 60 Minuten, 1 Gast: Wo lässt es sich besser über Berlin reden und streiten, wo Berlin mehr lieben, als in der Ringbahn – dem Berliner Mikrokosmos auf Schienen? Einmal im Monat nimmt sich Ann-Kathrin Hipp vom „Tagesspiegel Checkpoint“ ein Thema vor, eine Berlinerin oder einen Berliner mit und fährt eine Runde Ring.