Man glaubt es kaum, aber es ist soweit: Nach 14 Jahren Bauzeit, zehntausenden Mängeln und mehr als sechs Milliarden Euro, die investiert wurden, startet der BER am Samstag seinen Betrieb. Der perfekte Anlass den Flughafenchef nochmal zu fragen: Wie schlimm war's wirklich?

Mit Tagesspiegel-Redakteurin Ann-Kathrin Hipp und Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt spricht Engelbert Lütke Daldrup in einer Podcast-Sonderfolge über die „harte Zeit“, Befindlichkeiten politischer Akteure und Zukunftspläne für die „Flughafen-Stadt“.

Er erklärt, was er anders gemacht hat, als seine Vorgänger, warum sich der Flugverkehr in der tiefsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg befindet und wieso er überzeugt davon ist, dass der BER in Berlin trotz allem „populär“ werden wird.

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup im Gespräch mit Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt und Redakteurin Ann-Kathrin Hipp. Foto: Sven Darmer

27 Stationen, 60 Minuten, 1 Gast: Wo lässt es sich besser über Berlin reden und streiten, wo Berlin mehr lieben, als in der Ringbahn – dem Berliner Mikrokosmos auf Schienen? Einmal im Monat nimmt sich Ann-Kathrin Hipp vom „Tagesspiegel Checkpoint“ ein Thema vor, eine Berlinerin oder einen Berliner mit und fährt eine Runde Ring.