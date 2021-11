Ein Jahr lang ist unsere Reporterin Katja Füchsel im Berliner Morddezernat ein- und ausgegangen. Das Ergebnis hören Sie ab diesem Sonntag im neuen True-Crime-Podcast „Tatort Berlin. Ermittler auf der Jagd“.

Gemeinsam mit ihrem Kollegen Sebastian Leber gibt sie tiefe Einblicke in die Arbeit der Polizei: Was bringt selbst Mordermittler an die Grenzen des Zumutbaren? Mit welchen Tricks werden Vernehmungen geführt? Wie überführt man einen Serienmörder?

Im Laufe der kommenden Wochen werden Ermittler aus allen Berliner Mordkommissionen – es sind acht Stück plus die Cold-Case-Unit – jeweils über den Fall ihres Lebens berichten.

In der Premierenfolge, die in der Nacht auf Sonntag ab 0 Uhr auf allen großen Streamingplattformen sowie auf tagesspiegel.de kostenlos veröffentlicht wird, stehen die Berliner Ermittler vor einem Rätsel: Von dem Mordopfer, das Angler aus der Spree ziehen, ist nur der Torso übrig – mitsamt einer seltsamen Tätowierung. Wird dies ausreichen, um den Mörder zu finden? Ihre Suche führt die Polizisten in ein sehr spezielles Milieu und zu einem verdächtigen Amerikaner.

Den Trailer zur Serie gibt es jetzt schon: