Tag der Pressefreiheit Entführungen, Morde, Drohungen

Niemand möchte seine Eltern, seine Frau und Kinder verlassen, um auszuwandern. Journalismus ist nicht nur ein Beruf; es ist für mich eine heilige Berufung, die unerschütterliche Ehrlichkeit und Mut erfordert. In diesem Bereich sind Integrität und Wahrheit nicht verhandelbar: Die Öffentlichkeit braucht gut recherchierte, wahrheitsbasierte Nachrichten. Aber das ist in Pakistan nicht möglich – wie meine eigene Geschichte zeigt.

Als ich aufwuchs, wurde meine Leidenschaft für den Journalismus geweckt. In der Schule war mir nicht bewusst, dass der Journalismus eingeschränkt oder Journalisten kontrolliert werden können. Ich begann, ohne Bezahlung für eine Lokalzeitung in meinem Dorf zu arbeiten und schrieb einfach die Ereignisse des Tages auf.

Nach Abschluss meines Bachelor-Studiums bekam ich einen Job im Gesundheitsamt. Mein Herz blieb jedoch dem Journalismus treu, was mich dazu veranlasste, den festen Job aufzugeben. Ich schrieb mich für einen dreimonatigen Journalismuskurs an der Universität Peshawar in Zusammenarbeit mit der GIZ Deutschland ein, der mir die Augen für die bevorstehenden Herausforderungen öffnete. Anschließend absolvierte ich einen Master in Journalismus und Massenkommunikation.

Der Einstieg in den Journalismus in Pakistan fühlte sich an wie ein Spiel mit dem Feuer, aber ich habe es voll und ganz angenommen. Bald geriet ich in Schwierigkeiten und wurde sogar verhaftet, weil ich über Korruption und militante Netzwerke berichtet hatte. Das führte zu Gegenreaktionen von Geheimdiensten wie dem Military Intelligence (MI) und dem Intelligence Bureau IB. Pakistans mächtige Geheimdienste entführen, töten und bedrohen die Bevölkerung und diejenigen, die die Wahrheit schreiben und sagen.

In einer Zeit, die vom Einfluss extremistischer Gruppen geprägt war, wurde ich Zeuge eines erschütternden Vorfalls bei einer Hochzeitszeremonie. Extremisten stürmten herein und unterbrachen gewaltsam ein fröhliches Musikprogramm, um unschuldigen Teilnehmern ihre drakonischen Überzeugungen aufzuzwingen. Ohne zu zögern, meldete ich diesen Akt der Unterdrückung einer Lokalzeitung, angetrieben von meinem Engagement für Wahrheit und Gerechtigkeit.

Ich wusste nicht, dass dieser einfache Akt der Berichterstattung mein Leben in einen Albtraum verwandeln würde. Die Militanten waren verärgert über die Aufdeckung ihrer Taten und begannen, mich zu belästigen und zu bedrohen. Ihre bedrohliche Präsenz hing wie eine dunkle Wolke über mir und warf einen Schatten der Angst und Unsicherheit. Dazu muss man wissen, dass das Haqqani-Netzwerk in Pakistan, also die afghanischen Taliban, die volle Unterstützung des pakistanischen Geheimdienstes genießt.

Um die Sache noch schlimmer zu machen, ließ sich ein militanter Kommandant in unserer eigenen Straße nieder – ein Albtraumszenario für meine ganze Familie. Das einst friedliche Viertel wurde zu einem Schlachtfeld der Einschüchterung und des Terrors. Die Sicherheit und das Wohlergehen meiner Kinder waren gefährdet, da sie Angst vor dem Schulbesuch hatten und durch das Gespenst der Gewalt ihres Rechts auf Bildung beraubt wurden.

Trotz der Warnungen meiner Familie blieb ich hartnäckig. Als die USA einen Drohnenangriff auf Militante in unserem Dorf durchführten, meldete ich dies sofort und erntete Drohungen vom Militärgeheimdienst MI. Die Geheimdienste wollten nicht, dass die USA erfahren, dass die afghanischen Taliban, das Haqqani-Netzwerk, in Pakistan präsent sind. Pakistan hat wiederholt bestritten, dass das Haqqani-Netzwerk in Pakistan präsent sei.

Dennoch sagte ich live im Fernsehen, dass der Drohnenangriff gegen das Haqqani-Netzwerk, die afghanischen Taliban, gerichtet war und das Haqqani-Netzwerk in Pakistan präsent ist. Meine Nachrichten basierten auf der Wahrheit. Aus diesem Grund wollten mich MI und eine Terrororganisation töten.

Pakistan bleibt eines der tödlichsten Länder für Journalisten, mit drei bis vier Morden pro Jahr, oft im Zusammenhang mit Verleumdungs- oder illegalen Schmuggelvorwürfen. Ein Beispiel: Das Fahren von nicht zollpflichtigen Fahrzeugen ist in den Stammesgebieten Pakistans nicht verboten, aber Offiziere des Frontier Corps beschlagnahmten früher Fahrzeuge von armen Leuten und gaben diese Fahrzeuge an höhere Offiziere oder benutzten sie selbst. Ich hatte Berichte darüber veröffentlicht, was gut für die Öffentlichkeit, aber schlecht für das Frontier Corps war. Sie ließen also nichts unversucht, um mich davon abzuhalten, diese bösen Taten aufzudecken.

Journalisten, die die roten Linien überschreiten, die von Inter-Services Public Relations (ISPR), einer Zweigstelle des Geheimdienstes, festgelegt wurden, riskieren eine Inhaftierung oder sogar das Verschwinden. Darüber hinaus sorgt Pakistans mächtiger Militärgeheimdienst ISI dafür, dass Kritiker auf unbestimmte Zeit schweigen.

Ich weigere mich, klein beizugeben. Sie haben Probleme mit meiner Berichterstattung auf meinen Social-Media- Konten, selbst nachdem ich mein Heimatland verlassen habe. Sie haben meine Familie nicht verschont, sie haben mein Haus mit Handgranaten angegriffen, zum Glück wurde niemand verletzt.

Trotz solcher Herausforderungen bleibt der Journalismus in Pakistan hartnäckig, angetrieben von Menschen wie mir, die an die Macht der Wahrheit glauben. Die Reise ist gefährlich, aber die Mission, Demokratie und Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten, bleibt unerschütterlich.

Eigentlich sollte es nur eine Dienstreise werden

Nach zu vielen Hürden und Kämpfen in den Mainstream-Medien wurden Social-Media-Plattformen zu meinem Zufluchtsort. Mit einer beträchtlichen Fangemeinde habe ich über meinen ehemaligen Twitter-Jetzt-X-Account „Kurram News“ Nachrichten verbreitet und Korruption aufgedeckt.

Das Leben in Pakistan ist voller Sitzstreiks, weil niemand erwartet, seine Rechte von den betroffenen Personen, Institutionen oder sogar von den Gerichten durchzusetzen, und so endet es letztendlich in Form eines Sitzstreiks. Als Journalist habe ich früher über solche Sitzstreiks berichtet. Zum Beispiel über den Fall eines Nationalisten, Lehrers und Dichters, Ibrahim Arman Lonri, der auf dem Weg nach Hause war, nachdem er an einem Sitzstreik gegen Terroristen teilgenommen hatte; er wurde von Geheimdienstmitarbeitern überfallen und gefoltert.

Dann veranstalteten die Menschen in verschiedenen Städten und Regionen Pakistans Sitzstreiks gegen die pakistanische Armee. Im Zuge dessen habe ich auch bei Facebook darüber berichtet. Das war der letzte Sargnagel meines Journalismus in Pakistan.

Jede Ecke in Pakistan stellt Journalisten vor Herausforderungen. Der Journalismus lag mir jedoch im Blut und zwang mich, meine Familie und mein Heimatland zurückzulassen, um in einem sicheren Land neu anzufangen und den unabhängigen Journalismus zu initiieren. 2019 bin ich auf Einladung der Deutschen Welle DW nach Deutschland gereist. Es sollte nur eine kleine Dienstreise werden. Jedoch beschloss ich, hier Asyl zu beantragen.

Am Anfang gab es viele Schwierigkeiten, die deutsche Sprache war schwierig und der Kontakt zu den Menschen hier ebenfalls. Inzwischen habe ich viel gelernt. Ich lebe immer noch im deutschen Exil. Mein oberstes Ziel ist es, für die deutschen Medien zu schreiben. Von Familie und Kindern getrennt zu sein, ist nicht einfach.