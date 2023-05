Über 3000 Bücher Der Bebelplatz wird zum Lesezimmer

90 Jahre ist es her, dass die Nationalsozialisten auf dem Bebelplatz einen Scheiterhaufen errichteten, um dort Bücher von Autor:innen in die Flammen zu werfen, die in ihren Augen „entartet“ waren und nicht zu ihrer Ideologie passten. 2023 huldigt der Platz zwischen Staatsoper und „Kommode“ den Büchern hingegen als das, was sie sind: Ein Tor in andere, vielfältige Welten.

Vom 4. bis zum 7. Mai stehen dort nicht nur gemütliche Lesemöbel, sondern auch rund 3000 Bücher aus allen Sparten zum Schmökern bereit. „Bücher sind Leben, sind Freiheit, sind Abenteuer und Fantasie, und sie sind noch so vieles mehr“, sagt Stefanie Remlinger, die als Bürgermeisterin von Mitte die Schirmherrschaft für die Aktion „StadtLesen“ übernommen hat. Am Freitag, 5. Mai liest sie um 11 Uhr aus ihrem Lieblingsbuch vor.

Ebenfalls am Freitag sind Menschen mit und ohne Migrationshintergrund dazu eingeladen, im Rahmen des Integrationslesetages selbst verfasste Texte in ihrer Muttersprache vorzutragen. Am Sonntag, 7. Mai richtet sich die Veranstaltung vor allem an Familien, die hier aus dem großen Angebot an Kinderbüchern auswählen können. Die Bücher stehen täglich von 9 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit zur Verfügung, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen finden Sie hier.

