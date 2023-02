Umfrage zur Berlin-Wahl Wen würden Sie am Sonntag wählen?

Nächsten Sonntag ist es so weit: Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wird wiederholt. Allen Prognosen zufolge wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Uns interessiert deshalb:

Wen würden Sie heute ins Berliner Abgeordnetenhaus wählen?

Im Vergleich zur Wahl 2021, die aufgrund zahlreicher Pannen nun am 12. Februar wiederholt wird, scheint die CDU mit den größten Zugewinnen rechnen zu können. Ein Zweierbündnis ist laut den Umfragen nur für Schwarz-Rot rechnerisch knapp in Reichweite. Möglich wären ansonsten Koalitionen von CDU und FDP mit der SPD oder den Grünen. Bündnisse mit der Linken oder der AfD schließt die CDU aus. Möglich wäre zudem eine Neuauflage der bestehenden rot-grün-roten Regierung.

Bei der Frage, wer Regierungschefin oder -chef sein sollte, sieht das Bild den Umfragen zufolge ein wenig anders aus – hier läge SPD-Amtsinhaberin Giffey mit 36 beziehungsweise 32 Prozent vorn. Wegner wünschen sich je nach Erhebung 23 oder 26 Prozent, Jarasch 15 beziehungsweise 16 Prozent.

Bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 hatte die SPD 21,4 Prozent erreicht. Die Grünen lagen mit 18,9 Prozent auf Platz zwei, dahinter folgte die CDU mit 18,0 Prozent. Die Linke erhielt damals 14,1 Prozent, die AfD 8,0 und die FDP 7,1 Prozent.

