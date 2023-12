Unser Dorf, unser Weihnachtsmarkt Das kleine Berlin-Gatow lädt wieder zum Adventsfest

Ein Klassiker kehrt in voller Pracht zurück: Der Weihnachtsmarkt an der Dorfkirche in Alt-Gatow findet wieder statt, wo ab 2024 Merle Remler neue Pfarrerin werden soll. Darüber hatte neulich der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels berichtet. Gatow ist ein kleiner und ländlicher Berliner Ortsteil, der zum Bezirk Spandau gehört und direkt an der Havel liegt.

„An über 40 Ständen präsentieren Kunsthandwerkerinnen und -handwerker ihre Arbeiten, auch Künstler und Bastelgruppen sind dabei und soziale Initiativen“, heißt es in der Einladung. Stände mit Getränken und einem Imbiss gibt es natürlich auch. Wann? Sonntag, 17. Dezember 2023, 12 bis 18 Uhr in der Kirche, im Gemeindehaus und im Garten.

Wunderschön auch im Sommer: die schöne Dorfkirche von Berlin-Gatow. © André Görke

Erwartet werden auch Trommelgruppen und die „Imchencombo“ aus Kladow (2004 gegründet, Leiterin Tanja Becker): Die Band spielt um 12.30 Uhr weihnachtlichen Swing in der Kirche. Um 17.30 Uhr steht die Andacht und Adventsliedersingen auf dem Programm. Die BVG-Busse 134, X34 und der Rufbus 334 halten vor der Kirche.

Handtasche im Auto-Look: das Grab von Heidi Hetzer befindet sich in Gatow. © André Görke

P.S. Die neue Pfarrerin stellt sich am 7. Januar der Dorfgemeinschaft vor. Merle Remler hat ihren neuen Arbeitsplatz im neuen Gemeindeheft so beschrieben: „Was für ein Glück hat man, wenn man so arbeiten darf. Hier die Felder, da das Wasser, mittendrin die schöne Kirche – und jetzt sogar noch mit einem so einmalig schönen Gemeindehaus.“

Frisch saniert: Haus Huth im Dorfkern. © André Görke

Damit ist das Haus Huth gemeint, das im Sommer nach langer Bauphase fertig geworden ist. Die Gatower Kirche hat 1100 Mitglieder.

