Salmonellen im Entenfleisch, Listerien in Oliven Verbraucherschutz warnt vor Keimen in Lebensmitteln

Salmonellen und andere Keime in Entenfleisch, Listerien in lose verkauften schwarzen Oliven, zu viel Panade an Tintenfischringen oder Formaldehyd in bügelfreien Hemden und Blusen.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat im vergangenen Jahr erneut zahlreiche Verstöße festgestellt. Es legte am Dienstag seine jährlichen Berichte zur Lebensmittelsicherheit in Deutschland vor.

Bei Mastenten und in frischem Entenfleisch etwa wurden deutlich häufiger Salmonellen und Durchfall-Bakterien Campylobacter entdeckt als bei Masthähnchen, wie das BVL mitteilte. Enten- und Geflügelfleisch sollte daher nur gründlich durcherhitzt gegessen werden, riet die Behörde.

Auch in losen schwarzen oder geschwärzten Oliven fanden die Behörden im vergangenen Jahr „besorgniserregend hohe Keimzahlen“, die eine Gesundheitsgefahr darstellen könnten. Das BVL riet empfindlichen Verbrauchergruppen wie Seniorinnen und Senioren, keine losen Oliven zu essen.

Die Überwachungsbehörden der Bundesländer kontrollierten 2022 auch panierte Tintenfischerzeugnisse. Bei 205 Produkten im Test hatte fast jede dritte Probe einen zu hohen Panade-Anteil. Außerdem war laut BVL fast jedes dritte Produkt nicht korrekt gekennzeichnet.

In 191 Hemden und Blusen, die als „knitterarm“ oder „bügelfrei“ angepriesen wurden, fanden die Tester in fast der Hälfte (44,5 Prozent) Formaldehyd, das als krebserzeugend gilt. Die gesetzliche Grenze von 75 Milligramm pro Kilogramm sei bei fast sechs Prozent der Proben überschritten worden. Das BVL empfahl, Hemden und Blusen vor dem ersten Tragen immer zu waschen.

Für die Sicherheit von Lebensmitteln und anderen Produkten sind die Unternehmen verantwortlich - überwacht wird dies von den Behörden der Bundesländer. Die Ergebnisse werden an das BVL übermittelt, das sie auswertet und in jährlichen Berichten zur Lebensmittelsicherheit veröffentlicht. (AFP)