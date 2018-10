Israel erlebt den schwersten Ausbruch der Masern seit zehn Jahren. Mehr als 820 Fälle sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Jerusalem in diesem Jahr bisher registriert worden. Es habe aber keine Todesfälle gegeben.

Der hochansteckende Virus kann bei sehr schwerem Verlauf der Erkrankung gravierende Spätfolgen haben. Die Krankheit geht mit grippeähnlichen Symptomen und später einem charakteristischen Hautausschlag einher. Sie schwächt das Immunsystem und kann in sehr seltenen Fällen tödlich enden. Gefährlich sind Masern vor allem für Säuglinge und Kleinkinder.

90 Prozent der Erkrankten seien nicht geimpft gewesen

„Wir gehen davon aus, dass der Grund für den gegenwärtigen Ausbruch die Einschleppung von Fällen nach Israel durch Reisende und die folgende Verbreitung unter ungeimpften Kontaktpersonen ist“, teilte das Gesundheitsministerium mit. 90 Prozent der Erkrankten seien nicht gegen Masern geimpft gewesen. Die Durchimpfungsrate in Israel liege stabil bei 97 Prozent für die erste Dosis und 96 Prozent für die zweite Dosis.

Die israelische Zeitung „Haaretz“ berichtete, etwa 60 Prozent der in Israel Erkrankten lebten in Jerusalem, der größten Stadt des Landes. Die Jerusalemer Gesundheitsbeauftragte Chen Stein-Zamir habe auf eine niedrigere Impfrate in der Stadt hingewiesen. Besonders in strengreligiösen Wohngegenden seien nun Impfkampagnen geplant, schrieb das Blatt. Jechiel Schlesinger vom örtlichen Krankenhaus Schaarei Zedek sagte, es sei ein Problem, dass es etwa in ultraorthodoxen Vierteln in Jerusalem „Inseln mit ungeimpften Menschen“ gebe.

2008 gab es in Israel ähnlichen Masernausbruch

In Deutschland gab es nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in diesem Jahr bisher 516 Masernfälle, im vergangenen Jahr waren es rund 900. In Israel wurden vergangenes Jahr nur 34 Fälle von Masern gemeldet, 2016 waren es lediglich neun. 2008 gab es in Israel zuletzt einen ähnlichen Masernausbruch wie in diesem Jahr, mit insgesamt 930 Fällen.

Israel ist mit einer Bevölkerung von rund neun Millionen Menschen deutlich kleiner als Deutschland mit seinen mehr als 82 Millionen Einwohnern. (dpa)