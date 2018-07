Die im englischen Amesbury mit Nowitschok vergiftete Frau ist britischen Medienberichten zufolge gestorben. Die 44-Jährige erlag Polizeiangaben zufolge am Sonntag ihren Verletzungen. Die Frau und ihr Partner wurden am vergangenen Samstag bewusstlos ins Krankenhaus gebracht und befanden sich seither in einem kritischen Zustand.

Experten hatten nach den jüngsten Vergiftungsfällen durch das Kampfmittel Nowitschok fieberhaft nach einem kontaminierten Gegenstand in Südengland. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein 45-jähriger Mann und seine 44-jährige Freundin versehentlich mit dem tödlichen Nervengift in Berührung kamen.

Parallelen zum Fall Skripal

Das Paar aus Amesbury könnte demnach etwa ein Fläschchen oder eine Injektionsspritze mit Resten des Gifts gefunden haben, das beim Attentat auf die Skripals verwendet wurde. Britische Medien berichteten am Freitag, dass beide Drogenkonsumenten seien.

In derselben Klinik wie das jüngst vergiftete Paar wurden auch die Skripals behandelt. Der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal (67) und seine Tochter Julia (33) waren vor vier Monaten bewusstlos auf einer Parkbank im benachbarten Salisbury entdeckt worden. Sie entkamen nur knapp dem Tod und leben inzwischen an einem geheimen Ort.

Die Polizei hat nun sechs Areale in Amesbury und im 13 Kilometer entfernten Salisbury abgesperrt, in denen sich das Paar kurz vor den ersten Symptomen aufhielt. Dazu zählen eine Apotheke, eine Kirche und das Wohnhaus des 45-Jährigen. Das Hostel, in dem seine Freundin lebte, wurde evakuiert. Sie hat dem Sender BBC zufolge drei Kinder. Experten riefen die Einwohner beider Orte dazu auf, vorsichtshalber keine Gegenstände vom Boden öffentlicher Plätze aufzuheben.