115 Tonnen Methan ausgetreten Schäden bei Nord Stream 1 und 2 haben erheblichen Einfluss auf das Klima

Die Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 könnten durch austretendes Methan starke Umweltschäden verursachen. Jüngsten Berechnungen des Umweltbundesamtes (UBA) zufolge führen die Schäden zu etwa 7,5 Millionen Tonnen an sogenannten CO2-Äquivalenten. Sie gelten als Vergleichswert für die Umweltauswirkungen von Treibhausgasen. Die Zahl gibt dabei an, wie stark das jeweilige Gas im Vergleich zu Kohlenstoffdioxid zur Erderwärmung beiträgt

Der berechnete Wert entspricht laut UBA etwa einem Prozent der deutschen Jahres-Gesamtemissionen. Die Berechnung stütze sich auf geschätzte Informationen zu Füllzustand und Volumen der beiden Ostsee-Pipelines.

An den russischen Nord-Stream-Pipelines waren Anfang der Woche zunächst drei Lecks entdeckt worden. Die genaue Ursache ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Wie viel Gas sich genau in den beschädigten Leitungen befindet und wie viel davon austreten wird, bleibt bisher unklar. Auch aufgrund des Standortes im Wasser ist das Ausmaß etwa über Satellitendaten schwer abzuschätzen, da hier die Reflexion des Wassers zu Ungenauigkeiten führt.

Auch die fehlenden Messwerte an den Pipelines wie die tatsächlich enthaltene Menge an Gas und der aktuelle Druck im Speicher erschweren die Berechnung der Umweltauswirkungen.

So viel Methan wie zweieinhalb Kohlekraftwerke in einem Jahr

Die Nachrichtengruppe „Bloomberg“ zitiert die Schätzung eines Wissenschaftlers auf 115 Tonnen austretendes Methan, was wiederum 9,6 Millionen Tonnen CO2 entspräche. Zum Vergleich: Ein Kohlekraftwerk verbraucht über ein gesamtes Jahr nicht einmal halb so viel.

Andere Berechnungen sehen den potenziellen Methanwert sogar noch höher. Als relativ sicher gilt allerdings, dass die Gaslecks bei Nord Stream 1 und 2 das größte Methan-Leck seit jeher darstellen.

Angesichts Berechnungen des Weltklimarates IPCC bezeichnen Klimaexperten den Totalschaden der Pipelines als desaströs und deren Folgen als unberechenbar. Über einen Zeitraum von 20 Jahren ist Methan laut IPCC mehr als 80 Mal so klimaschädlich wie Kohlenstoffdioxid.

Alltagsschäden liegen weit höher

Im Vergleich zu den Mengen an Methan, die Tag für Tag aufgrund von Abläufen wie Fracking oder durch Kohlekraftwerke produziert werden, bilden die Auswirkungen der Gaslecks aber nur eine „kleine Blase“, so Dave Ray, Direktor am Climate Change Institute im schottischen Edinburgh gegenüber „Bloomberg“.

Für die Meereswelt in der Ostsee dürften die Lecks ungefährlich bleiben. Da Methan als nicht giftig eingestuft wird, sollten Flora und Fauna vor Ort keine Veränderungen aufweisen.

Die Lecks sind ein Superemitter-Event von unvorstellbarem Ausmaß. Sascha Müller-Kraenner, Deutsche Umwelthilfe

Die Deutsche Umwelthilfe forderte die Betreiber der Pipelines und die deutschen Aufsichtsbehörden indessen auf, das verbleibende Gas aus allen Strängen der Ostsee-Pipelines unverzüglich abzupumpen. „Die Lecks sind ein Superemitter-Event von unvorstellbarem Ausmaß“, sagte Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner in einer Mitteilung. „Das verbleibende Gas muss sofort aus allen Pipeline-Strängen abgepumpt werden.“

Insgesamt drei Lecks waren nach ersten Druckabfällen Anfang der Woche sowohl in einer der Röhren der Nord-Stream-2-Pipeline wie auch an beiden Röhren von Nord Stream 1 entdeckt worden.

Die Lecks befinden sich in der Nähe der dänischen Insel Bornholm. In der Region wurden Anfang der Woche Explosionen registriert. Die EU und die Nato gehen von Sabotage aus.

Die Hauptverhandlerin der Grünen in der Europäischen Union, Jutta Paulus, schließt Zufall bei den Vorfällen strikt aus. Der russische Präsident Wladimir Putin wolle ihrer Ansicht nach damit sagen: „Seid sicher, dass ihr wisst was ihr tut, wenn ihr weitere Sanktionen gegen uns verhängt.“

Aus diesem Grund müssten nun alle Möglichkeiten genutzt werden, um die Energieeffizienz zu erhöhen und die erneuerbaren Energien auszubauen, erklärte sie gegenüber „Bloomberg“. (mit dpa)

