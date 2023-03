4-Tage-Woche Wünsch-Dir-was oder Modell der Zukunft?

Immer mehr Menschen wünschen sich eine 4-Tage-Woche. Gleichzeitig fordert der Fachkräftemangel immer mehr Arbeit von immer weniger Menschen. Wie geht das zusammen?

Immer mehr Aufgaben sind verzichtbar

Karl Brenke ist Arbeitsmarktexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Er meint, dass Unternehmen produktiver werden müssen. Dann wäre die Arbeit einer Woche auch in vier Tagen zu schaffen.

In Zeiten hoher Inflation können sich die allermeisten Beschäftigten eine Minderung der Arbeitszeit nur mit vollem Lohnausgleich leisten – wenn überhaupt. Soll bei gleichem Lohn weniger gearbeitet werden, muss die Arbeitszeitverkürzung durch eine höhere Produktivität verdient werden.

Da ist einiges möglich – zwar eher nicht in der Fabrik, an der Ladenkasse oder auf dem Bau, aber gewiss bei vielen Bürojobs. Solche Tätigkeiten haben an Bedeutung gewonnen – was auch daran liegt, dass Bürokratien dazu neigen, sich stetig auszudehnen.

Daher gibt es immer mehr Aufgaben, die eigentlich verzichtbar sind. Dazu gehören die oft schon zum Ritual gewordenen Teambesprechungen oder all die Nachweise oder Daten, mit denen intern die Verwaltungen gefüttert werden wollen. Und es gibt ganze Heere von Arbeitsgruppen und Beauftragte für irgendwas.

Wenn nun manche Unternehmen diesen Dschungel lichten und so den Beschäftigten mehr Freizeit verschaffen wollen, sollen sie es nur tun. Sie können Vorbild werden.

Wohlstand oder Freizeit?

Oliver Stettes leitet den Bereich Arbeitswelt beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Auch er würde die Produktivität der Arbeit gern erhöhen, aber in einer 5-Tage-Woche.

Wer eine 4-Tage-Woche haben möchte, kann dies heute schon jederzeit mit dem Arbeitgeber vereinbaren. Bezahlt wird dann aber auch nur für die vier Tage.

Wer die für eine 5-Tage-Woche ausgerichtete Arbeitszeit bei gleicher Bezahlung auf vier Tage konzentrieren möchte, muss seine Arbeit auch entsprechend zeitlich flexibel ausüben können.

Damit sind alle raus, bei denen eine Präsenz am Arbeitsplatz oder eine Aufgabenerfüllung an fünf Tagen aus organisatorischen Gründen erforderlich ist. Andere könnten zwar theoretisch, geraten aber unter Umständen mit dem Arbeitszeitgesetz in Konflikt. Es müsste also erst einmal geändert werden, um längere Tagesarbeitszeiten zuzulassen.

Bleibt noch die Option Reduzierung der Arbeitszeit um einen Tag bei gleichem Lohn. Das funktioniert allerdings nur, wenn dies durch eine Steigerung der Arbeitsproduktivität um 25 Prozent ausgeglichen wird.

Wer solche Produktivitätsreserven in seinen Arbeitsprozessen schlummern hat, sollte diese lieber in einer 5-Tage-Woche heben. Das würde mehr Wohlstand bedeuten und zugleich den Fachkräftemangel bekämpfen.

Die 5-Tage-Woche ist veraltet

Felix Kiefer ist Redakteur im Wirtschaftsressort des Tagesspiegels.

Vor rund 100 Jahren prognostizierte der britische Ökonom John Maynard Keynes, dass Menschen im 21. Jahrhundert dank des technologischen Fortschritts nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten würden.

Recht behielt er nicht, doch die Briten geben zum Glück nicht auf. Eine neue Cambridge-Studie zeigt: Die 4-Tage-Woche funktioniert. Unternehmen sind produktiver und profitabler. Der CO₂-Ausstoß ist geringer. Und die Menschen seltener krank und weniger gestresst.

In der Realität steigt die Zahl psychischer Erkrankungen kontinuierlich, Menschen werden älter und arbeiten länger. Weil sie es wollen, aber viel häufiger, weil sie es müssen. Die 4-Tage-Woche ist nicht nur Zukunftsmodell. In Branchen wie der Pflege, in denen die Produktivität bereits sehr hoch ist, ist sie Voraussetzung dafür, dass Menschen nicht ausbrennen. In anderen Berufsfeldern steigert sie die Motivation und schafft Raum für Freunde, Hobbys und Ehrenamt.

Weit über 50 Jahre sind seit Einführung der 5-Tage-Woche vergangen. Es ist Zeit für eine neue Norm.

