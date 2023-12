Abhängigkeiten reduzieren Deutsche Investoren meiden vermehrt China 

Die deutschen Investitionen in China sind im dritten Quartal eingebrochen und befinden sich mit minus 2,2 Milliarden Euro auf dem tiefsten Stand seit sechs Jahren. Insbesondere das deutsche Beteiligungskapital, das in China investiert wurde, ging auf minus 3,9 Milliarden Euro massiv zurück. Das zeigt eine exklusive Auswertung des IW Köln für das Handelsblatt.

Auch aus anderen Ländern floss weniger Geld nach China. Zum ersten Mal in einem Vierteljahrhundert waren die Auslandsinvestitionen im vergangenen Quartal insgesamt negativ. Das bedeutet, dass unter dem Strich mehr Kapital aus China abgezogen als in China investiert wurde.

Beobachter führen das auf mehrere Faktoren zurück – zum einen auf die sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechterten Investitionsbedingungen in China. Die Kommunistische Partei hat ihren Einfluss auf die Wirtschaft immer stärker ausgebaut, selbst Informationsbeschaffung steht inzwischen potenziell unter Strafe.

Zudem haben sich das Wirtschaftswachstum und der Konsum verlangsamt. Staats- und Parteichef Xi Jinping sprach zuletzt davon, dass sich die Erholung von Chinas Wirtschaft derzeit noch immer „in einer kritischen Phase“ befinde. Hinzu kommt, dass viele westliche Länder Derisking-Strategien übernommen haben, also Abhängigkeiten von der Volksrepublik reduzieren.

Auch die reinvestierten Gewinne der deutschen Konzerne, also jene Gewinne, die in China von deutschen Firmen in der Volksrepublik erzielt und gleich wieder in das dortige Geschäft gesteckt werden, sind zurückgegangen – wenngleich weniger als im internationalen Vergleich.

EU-China-Gipfel im Zeichen der Wirtschaftsflaute

Die schwache Wirtschaft setzt den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zunehmend unter Druck – das wurde auch auf dem EU-China-Gipfel in der vergangenen Woche in Peking deutlich. Drei Stunden nahm sich Xi für EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Zeit, doppelt so viel wie vorgesehen. „Höflich“ und „offen“ seien die Gespräche verlaufen, hieß es anschließend, wirtschaftliche Themen hätten den Austausch dominiert.

Mit Interesse wurde in Brüssel registriert, dass Xi von sich aus die jüngste Herabstufung der Kreditwürdigkeit seines Landes durch die US-Ratingagentur Moody’s ansprach. Aus europäischer Sicht ist das ein Indiz dafür, dass die ökonomische Lage der Staatsführung Sorge bereitet.

Xi wies daraufhin, dass die chinesische Wirtschaftskraft mit einem Plus von fünf Prozent stark wachse, Moody’s die Lage also völlig falsch einschätze. In der EU herrschen jedoch Zweifel, ob die von Xi wiedergegebene offizielle Wachstumsrate der ökonomischen Realität entspricht. Der Staatsführer stehe vor gewaltigen innenpolitischen Schwierigkeiten, so die Einschätzung in Brüssel.

EU-Ratspräsident Charles Michel, der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Treffen vergangene Woche. © dpa/Huang Jingwen

Dafür spricht auch, dass die Preise in China sinken, das Land sich also in einer Deflation befindet. Wie das Statistikamt in Peking am Samstag meldete, sanken die Preise für Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 0,5 Prozent so stark wie seit drei Jahren nicht mehr. Zu einer Deflation kommt es, wenn die Verbraucher damit rechnen, dass die wirtschaftliche Lage noch schwieriger wird, und ihr Geld zusammenhalten, was wiederum die Umsätze, Gewinne und Investitionen der Unternehmen drückt.

Gerade vor diesem Hintergrund stellt das Ausbleiben der ausländischen Investitionen ein großes Problem für die Führung in Peking dar. Wie eine Berechnung des Analysehauses Macrobond für das „Wall Street Journal“ jüngst ergeben hat, sind die von internationalen Unternehmen in China reinvestierten Gewinne bereits seit Ende 2022 unter dem Strich in jedem Quartal negativ. Das heißt: Unternehmen ziehen ihr Geld aus der Volksrepublik ab.

Im vergangenen Quartal sind die reinvestierten Gewinne von internationalen Unternehmen sogar so stark zurückgegangen, dass sie die ausländischen Direktinvestitionen insgesamt in den roten Bereich gedrückt haben.

Einige Dax-Konzerne bauen weiter auf China

Deutsche Firmen widersetzen sich diesem Trend teilweise. Sie bauen ihre Geschäfte in der Volksrepublik weiter aus – wenn auch im geringeren Maße als bisher. So ging die Höhe der reinvestierten Gewinne im dritten Quartal leicht zurück, betrug aber immerhin noch 1,7 Milliarden Euro. Im vorangegangen Quartal hatten sie noch bei 2,6 Milliarden Euro gelegen, davor bei 5,4 Milliarden Euro.

„Die Zahlen zeigen, dass international eine deutlich stärkere Diversifizierung des Chinageschäftes stattfindet, als es von deutschen Unternehmen in China verfolgt wird“, sagt IW-Experte Jürgen Matthes. Zwar seien die reinvestierten Gewinne der deutschen Firmen auch etwas zurückgegangen, jedoch bei Weitem nicht so stark wie im internationalen Vergleich.

Die Ausnahme sind die großen Autokonzerne, die ihre Investitionen in China verdoppelt und besonders im E-Auto-Bereich massiv investiert haben, um mit den lokalen Akteuren mitzuhalten. Aus einer Untersuchung der Unternehmensberatung Sinolytics

Einer aktuellen Umfrage der deutschen Handelskammer (AHK) in Peking unter ihren Mitgliedsunternehmen zufolge planen 54 Prozent der Firmen, weiter in China zu investieren. Der mit Abstand wichtigste Grund sei, dass die Unternehmen auf dem für sie so wichtigen Markt wettbewerbsfähig bleiben wollten, sagt AHK-Geschäftsführer Jens Hildebrandt. Ein beträchtlicher Anteil der Investitionen fließe deshalb in den Aufbau lokaler Entwicklungszentren.

Dennoch finde in vielen deutschen Unternehmen ein Umdenken statt. Im historischen Vergleich sei der Anteil der deutschen Firmen, die weiter in China investieren wollen, „ziemlich niedrig“, so Hildebrandt. In früheren Jahren habe der Anteil meist bei mehr als 70 Prozent gelegen.

Peking umgarnt die deutsche Wirtschaft

Die chinesische Führung versucht mit einer Charmeoffensive gegenzusteuern. Gerade bei deutschen Großkonzernen sind die Bemühungen offenbar erfolgreich. Die chinesische Staatsführung hatte ihnen in den vergangenen Monaten im Bestreben, die Derisking-Strategie der Bundesregierung und der europäischen Kommission zu unterlaufen, den roten Teppich ausgerollt. Deutsche Wirtschaftsvertreter kamen begeistert von Chinareisen zurück, jüngst strich die chinesische Staatsführung die Visumspflicht für deutsche Geschäftsleute, die nach China reisen wollen.

Einer Untersuchung von Sinolytics zufolge, einer auf China spezialisierten Unternehmensberatung, setzen viele deutsche Firmen zwar inzwischen auf eine „China plus“-Strategie. So hätten die meisten von ihnen in den letzten drei Jahren weiter in ihre chinesischen Werke investiert, aber gleichzeitig eben auch neue Produktionsstätten in Südostasien erkundet.

BMW-Werk in Dadong. Laut BMW-Chef Oliver Zipse liege die Zukunft der BMW Group im „Wachstum und in der Weiterentwicklung unserer Präsenz in China“. © Promo/Fabian Kirchbauer

„Die Ausnahme sind die großen Autokonzerne, die ihre Investitionen in China verdoppelt und besonders im E-Auto-Bereich massiv investiert haben, um mit den lokalen Akteuren mitzuhalten“, heißt es bei Sinolytics.

Einige große Dax-Konzerne halten nicht nur an dem Markt fest, sie erhöhen ihre Investitionen sogar. „Unsere Geschäftsstrategie besteht darin, unsere Präsenz in China auszubauen“, sagte Mercedes-Chef Ola Källenius jüngst in einem Interview mit dem chinesischen Staatsorgan „China Daily“. Ähnlich klang es von BMW-Chef Oliver Zipse in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua: Die Zukunft der BMW Group, so Zipse, liege im „Wachstum und in der Weiterentwicklung unserer Präsenz in China“.

Deutschland hinkt beim Derisking hinterher

Das ist ein Grund dafür, dass die volkswirtschaftlichen Finanzflüsse zwar auf eine wachsende Vorsicht im Chinageschäft hindeuten, der politisch gewünschte Abbau der Abhängigkeiten von der Volksrepublik sich aber bisher kaum in den Handelsstatistiken niederschlägt. „Bei US-Firmen ist aus den Handelsdaten klar ersichtlich, dass sie ihre Lieferketten verlagert haben“, sagt Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), dem Handelsblatt.

Diese Firmen importierten weniger aus China und mehr aus südostasiatischen Ländern, was wesentlich mit den US-Zöllen zusammenhänge, so Wambach. „Bei deutschen Firmen ist eine vergleichbare Entwicklung bisher nicht aus den Daten abzulesen.“

Umfragen zeichnen ein ähnliches Bild, etwa eine aktuelle Unternehmensbefragung durch die Deutsche Bundesbank im Zeitraum April bis Juni. Demnach gaben mehr als zwei Fünftel der Unternehmen, die von Importen aus China abhängen, an, bislang keine Maßnahmen zur Reduzierung dieser Abhängigkeit ergriffen zu haben. „Eine Mitursache für das hohe Maß an bisheriger Untätigkeit dürfte darin liegen, dass rund 80 Prozent der Industriefirmen mit China-Abhängigkeiten sagten, dass der Ersatz chinesischer Vorleistungen schwierig oder sehr schwierig sei“, vermutet IW-Experte Matthes.

Mitarbeit: Sabine Gusbeth, Arno Schütze

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.