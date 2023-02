Aborigines statt Charles III. Australien verbannt britische Monarchen von Geldscheinen

Das Porträt der gestorbenen Queen Elizabeth II. auf der australischen Fünf-Dollar-Banknote wird künftig durch ein Design ersetzt, das die Kultur und Geschichte der Ureinwohner würdigt. Das teilte die australische Zentralbank am Donnerstag mit.

König Charles III. wird damit nicht die Geldscheine des Commonwealth-Staates zieren. „Dieser Entscheidung des Aufsichtsrats der Zentralbank gingen Beratungen mit der australischen Regierung voraus, die diese Änderung unterstützt“, hieß es.

Die Bank will für die künftige Gestaltung der Banknote Vertreter der indigenen Bevölkerung konsultieren. Andere Scheine und Münzen in Down Under zeigen bereits berühmte Persönlichkeiten und Kunstwerke der Aborigines.

Es wird laut Zentralbank aber noch einige Jahre dauern, bis die neuen Noten in Umlauf kommen. Bis dahin sollen die Fünf-Dollar-Scheine mit dem Antlitz der Queen weiter gedruckt werden. Sie werden auch anschließend weiter ihre Gültigkeit behalten.

Mit Einführung der neuen Fünf-Dollar-Note wird dann auf keiner australischen Banknote mehr ein britischer Monarch zu sehen sein. Staatsoberhaupt von Australien ist auch heutzutage noch der jeweilige britische Monarch, aktuell also König Charles III.

Das Porträt der Queen wird seit 1992 auf die Banknoten gedruckt. Der Tod der Monarchin im September vergangenen Jahres hatte in Australien die Diskussion um die Monarchie neu entflammt.

Indigene Gruppen protestierten aber zugleich gegen das Königshaus, sie machen die Monarchie mitverantwortlich für Kolonialverbrechen. (dpa, AFP)

