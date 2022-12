Tagesspiegel Plus Agrarminister Özdemir im Interview : „Gutes Essen darf nicht vom Geldbeutel abhängen“

Millionen Menschen essen jeden Tag in Mensen, Schulen oder Kliniken. „Geradezu grotesk, was man da teilweise bekommt“, klagt Cem Özdemir und will in staatlichen Kantinen einen Bio-Anteil von 30 Prozent festschreiben.