Apple Keynote 2023 Hier können Sie ab 19 Uhr die iPhone-Präsentation im Livestream verfolgen

Jedes Jahr im September stellt Apple das neue iPhone in seiner September-Keynote vor. Die diesjährige Keynote unter dem Motto „Wonderlust“ findet am 12. September 2023 um 19 Uhr (MESZ) statt. Den Livestream überträgt der Tech-Gigant aus Cupertino, Kalifornien auf der eigenen Website, in der Apple TV App sowie auf YouTube.

Das iPhone ist mit Abstand das wichtigste Produkt des Konzerns und bringt knapp die Hälfte der Erlöse ein. Das dritte Quartal in Folge ist der Umsatz von Apple zurückgegangen. Auch bei den iPhones schwächelt das Geschäft. Apple gibt keine Verkaufszahlen mehr bekannt.

Zuletzt konnte auch Apple sich nicht mehr gegen den allgemeinen Abschwung am Smartphone-Markt stemmen: Nach Berechnungen der Analysefirma IDC wurden im zweiten Quartal gut sechs Prozent weniger iPhones abgesetzt als ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank aber nur um rund 2,4 Prozent – was darauf hinweist, dass es Apple gelingt, teurere Modelle zu verkaufen.

Das Wichtigste in Kürze: Ab 19 Uhr läuft die September-Keynote 2023 im Livestream. Traditionell stellt Apple das neue iPhone vor. Folgende Neuigkeiten erwarten Expertinnen und Experten: iPhone 15 mit USB-C-Buchse

Dynamic Island für alle Modelle

Längere Akkulaufzeit durch effizientere Prozessoren

Pro-Versionen mit verbesserter Kamera, Gehäuse aus Titan und mehr Speicher

Updates für Apple Watches und AirPods erwartet

Eine offizielle Ankündigung gibt es nicht, doch traditionell stellt das Tech-Unternehmen im September seine neue iPhone-Generation vor. In diesem Jahr dürfte das iPhone 15 herauskommen. Apple gelingt es nach wie vor besser als seiner Konkurrenz, Details zu Neuerscheinungen geheim zu halten. Dennoch gibt es zahlreiche Gerüchte über die neuen iPhones.

iPhone 15 erstmals mit USB-C-Anschluss?

In Zukunft soll es nur noch ein Ladekabel für alle elektronischen Endgeräte geben: Die EU verpflichtet Hersteller zu USB-C-Anschlüssen. © REUTERS/Dado Ruvic

Es gilt als recht sicher, dass alle neuen iPhones mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet werden sollen, berichtet die Website MacRumors.com. Damit würde sich Apple erstmals von seinem eigens für das iPhone entwickelten „Lightning“-Anschluss verabschieden – und sich dem allgemeinen Trend fügen.

Mehr als 95 Prozent der getesteten Smartphones hatten im Jahr 2022 eine USB-C-Buchse, heißt es von der Stiftung Warentest. Ab Ende 2024 wird USB-C als einheitlicher Ladestandard in Europa für viele elektronische Geräte – darunter auch Smartphones und Tablets – Pflicht. Auch die AirPods Pro könnten mit dem neuen Ladeanschluss ausgestattet sein.

iPhone 15 mit noch längerer Akkulaufzeit?

Das iPhone 14 gilt laut Apple bereits als das iPhone mit der längsten Akkulaufzeit – auch hier sollen mit verbesserter Prozessoreffizienz neue Maßstäbe für das iPhone 15 gesetzt werden. Gerüchten zufolge soll der A16 Bionic-Prozessor – aus dem iPhone 14 Pro bekannt – in die regulären iPhone-15-Modelle verbaut werden, heißt es auf Macrumors.com. Das iPhone 15 Pro soll demnach mit dem neuen A17 Bionic ein spürbares Leistungsplus erhalten, sowie wesentlich energieeffizienter sein.

iPhone 15 mit Dynamic Island?

Das Format der iPhones soll voraussichtlich bleiben. Wie schon beim Vorgängermodell soll die Standard-Größe bei 6,1 Zoll liegen, Plus und Pro bei 6,7 Zoll. Das neue iPhone 15 könnte besonders schmale Displayränder und effizientere OLED-Displays haben. Auch die bereits von den Pro-Geräten der iPhone-14-Familie bekannte Dynamic Island, die interaktive Anzeige um die Aussparung für Kamera und Sensoren im Display, soll in alle neuen iPhones eingebaut werden.

iPhone 15 Pro: Kamera mit Periskop-Tele-Linse?

Wie in jedem Jahr soll die Kamera ein Upgrade erhalten. Es wird vermutet, dass das iPhone 15 Pro erstmals mit einer Periskop-Tele-Linse, die einen optischen Zoom mit fünf- bis zehnfacher Vergrößerung haben soll, ausgeliefert werden könnte.

Zusätzlich wird auf Macrumors.com spekuliert, ob die iPhone-15-Pro-Modelle eine Action-Taste haben werden. Die Action-Taste ist bereits von der Apple Watch Ultra bekannt. Sie kann mit verschiedenen Funktionen belegt werden. Weiterhin spekulieren Expertinnen und Experten auf bis zu zwei Terabyte Speicher – die doppelte Speicherkapazität des iPhone 14 Pro.

Wie teuer werden die neuen iPhones?

Laut Insiderinnen und Insidern soll der Preis beim iPhone 15 im Vergleich zum iPhone 14 auf dem US-Markt gleich bleiben. Allerdings rechnen sie bei den Pro-Modellen mit einem Preisanstieg von 100 US-Dollar für das Pro und 200 US-Dollar für das Pro Max.

Die Euro-Preise hatte Apple bereits für iPhone 14 und iPhone 14 Pro erhöht. Aktuell kosten iPhones im Apple Store Deutschland:

iPhone 14 ab 999 Euro

iPhone 14 Pro ab 1.299 Euro

iPhone 14 Pro Max ab 1.449 Euro

Die Auslieferung soll voraussichtlich ab dem 22. September 2023 beginnen.

Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2?

Apple Watch Ultra: Vergangenes Jahr hat Apple-Chef Tim Cook die robustere Version der Smartwatch vorgestellt. Das Gehäuse ist aus Titan und bis zu 100 Meter tief wasserdicht. Der Akku hält länger, das Display ist heller und der GPS-Sensor ist besonders präzise. © Foto: AFP/Justin Sullivan

Neben den neuen iPhones werden auch Nachfolger der Apple Watches erwartet. Die Apple Watch 9 soll einen schnelleren S9-Prozessor bekommen und erstmals in Pink erhältlich sein. Auch die Apple Watch Ultra soll ein Update mit verbessertem S9-Chip erhalten.

Zu den neuen iPhones soll auch das Betriebssystem iOS 17 ausgerollt werden. Darüber hinaus wird spekuliert, ob Apple weitere Neuheiten in der Pipeline hat.