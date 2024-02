Arbeitskampf fürs Klima Warum Verdi sich mit Umweltschützern verbindet

Am 1. März wird eine ungewöhnliche Allianz sichtbar und Seite an Seite auf der Straße stehen. Die Klimabewegung „Fridays for Future“ ruft mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zum bundesweiten Aktionstag auf. Unter dem Motto „Wir fahren zusammen“ wollen Beschäftigte des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) sowie Klimaschützer bessere Arbeitsbedingungen und mehr Investitionen im ÖPNV durchzusetzen. An diesem Tag wird bundesweit gestreikt wird – wie zuletzt am 2. Februar.

Noch wird das Bündnis öffentlich wenig wahrgenommen. Doch Klimaschützer und auch Industriegewerkschafter reden schon länger darüber, wie man gemeinsam die Transformation zu grünen Arbeitsplätzen forcieren könnte.

So appelliert etwa Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IG BCE, gemeinsam mit WWF, Germanwatch und Deutscher Naturschutzring „an alle demokratischen Parteien, die finanziellen Weichen für die Transformation zu stellen und zu vermeiden, dass soziale, wirtschaftliche und ökologische Ziele gegeneinander ausgespielt werden“.

Anders gesagt: Mit öffentlichem Geld sollen soziale und ökologische Ziele verbunden werden. Wie im ÖPNV. Fridays for Future fordert 16 Milliarden Euro pro Jahr bis 2030 für eine Verkehrswende; Verdi hat sich der Forderung angeschlossen. Gleichzeitig kämpfen die Klimaaktivisten mit den Beschäftigten vor Ort im Tarifstreit für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn.

Eine der Aktivistinnen, Felicitas Heinisch, sagt: „Wenn wir Kräfteverhältnisse verschieben wollen und es ernst meinen mit einer sozial gerechten Mobilität, reicht es nicht aus, Menschen nur abstrakt für den Klimaschutz auf die Straße zu bringen.“ Man müsse auch die Leute mobilisieren, die Klimaschutz bisher nicht wichtig fanden, aber „ein fundamental gemeinsames Interesse mit uns haben“.

Langsam Vertrauen aufgebaut

Seit knapp zwei Jahren werkeln Aktivisten und Gewerkschafter an ihrer Allianz, es hat gedauert, bis die Beschäftigten Vertrauen zu den Fridays-Leuten gewonnen hatten. Anfangs, erzählt Heinisch, habe es immer mal wieder Anfeindungen gegeben und es hieß, „ihr seid doch die Klimakleber, verschwindet“.

Aber die Aktivisten kamen immer wieder, standen nachts um drei Uhr mit auf dem Betriebshof, diskutierten, durften mit in Betriebsversammlungen. Felicitias Heinisch, die in Berlin die Kampagne mitorganisiert: „Irgendwann waren wir kein Fremdkörper mehr, sondern gehörten dazu, weil die Beschäftigten gesehen haben, wir stehen auf einer Seite.“

Die Beschäftigten haben weniger Pausen, werden aufgrund der hohen Belastung öfter krank und verlassen ihren Job. Darya Sotoodeh, Sprecherin von Fridays for Future, über den Personennahverkehr

70 lokale Gruppen von Fridays for Future unterstützten Anfang Februar die Bus- und Bahnfahrer im Streik, zu dem Verdi 90.000 Beschäftigte im kommunalen ÖPNV in über 130 Unternehmen aufgerufen hatte. Darya Sotoodeh, Sprecherin von Fridays for Future, argumentiert wie eine Gewerkschafterin. Die Kürzung der Ampel-Regierung gingen auf Kosten der Beschäftigten. „Sie haben weniger Pausen, werden aufgrund der hohen Belastung öfter krank und nicht wenige verlassen deswegen ihren Job.“

Aus Sicht des Verdi-Vorsitzenden Frank Werneke ist die Kooperation mit den Klimaschützern zwingend. Klimaziele seien ohne Verkehrswende und Stärkung des ÖPNV nicht zu erreichen. Die mit 1,9 Millionen Mitgliedern zweitgrößte deutsche Gewerkschaft kämpfe deshalb mit Fridays for Future für eine soziale Ausgestaltung von Klimaschutz und Strukturwandel durch Tarifverträge.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi organisiert Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge und pflegt seit längerem die Zusammenarbeit mit Umweltorganisationen. Doch auch die Industriegewerkschaften bemühen sich um die Nähe zu pragmatischen Ökoverbänden wie BUND, Germanwatch und WWF.

Den Beschäftigten muss man frühzeitig Fortbildungen, Umschulungen, finanzielle Hilfe anbieten und vor allem eine glaubhafte Perspektive. Luisa Neubauer, Sprecherin von Fridays for Future

Anlässlich der Haushaltsdebatte forderte die IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) kürzlich gemeinsam mit Umweltverbänden eine „langfristige Finanzierung der Transformation, um Arbeitsplätze, Klimaschutz und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken“.

Luisa Neubauer, bekannteste Sprecherin von Fridays for Future, sagte dazu im Tagesspiegel: „Den Beschäftigten muss man frühzeitig Fortbildungen, Umschulungen, finanzielle Hilfe anbieten und vor allem eine glaubhafte Perspektive. Das alles ist auch Aufgabe dieser Bundesregierung.“

Gemeinsam gegen Schuldenbremse

Vor allem gegen die Schuldenbremse gehen Gewerkschaften seit Monaten an. Und sie bekommen Unterstützung vom WWF. „Eine Reform der Schuldenbremse ist notwendig, um mehr Spielraum für notwendige Investitionen zu schaffen.“ Die Naturschutzorganisation wünscht sich ein gigantisches Sondervermögen für Klimaschutz und Transformation von mindestens 100 Milliarden Euro – pro Jahr.

Jörg Hofmann, von 2015 bis 2023 Vorsitzender der IG Metall, hat die Basis der Autogewerkschaft während seiner Amtszeit von der Notwendigkeit der ökologischen Transformation überzeugt. Auch Klima- und Artenschutz seien „Grundvoraussetzungen unseres Zusammenlebens“, erklärte Hofmann 2020 gemeinsam mit dem BUND-Vorsitzenden Olaf Bandt.

Investitionen müssten daher sowohl in eine soziale als auch ökologische Versorgungsinfrastruktur fließen und so die Daseinsvorsorge für die Gesellschaft sichern. „Die sozial-ökologische Transformation muss in Branchen und Unternehmen mit Nachdruck vorangetrieben werden“, proklamierte das Duo Hofmann/Bandt.

Bündnis für Mobilitätswende

Unter anderem mit DGB und Verdi, dem Sozialverband Deutschland, der Evangelischen Kirche, BUND und Nabu bildete die IG Metall vor knapp drei Jahren ein „Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende“. Es sei möglich, gleichzeitig das Klima zu schützen und die Lebensqualität von Bürgerinnen und Bürgern zu verbessern, proklamierten die Bündnispartner.

„Nur mit guter Vermittlung zwischen ökologischer und sozialer Perspektive auf Mobilität kann dieses gesellschaftliche Mega-Projekt gelingen“, findet die IG Metall.

Und was hat Fridays for Future eigentlich von dem Bündnis mit Verdi? Felicitas Heinisch sagt: „Wir beweisen mit dieser Allianz, dass konsequenter Klimaschutz für uns sozialgerecht und ökologisch ist.“ Vor allem, glaubt die 21-Jährige, habe man mit der Allianz endlich das Stadium des Appellierens mit reinen Klimademos verlassen, um zu zeigen: „Wir können gesellschaftliche Mehrheiten organisieren und gewinnen.“

Darin bestehe die neue Strategie der Klimabewegung – „gemeinsam mit Beschäftigten Klimaziele konkret zu erkämpfen“. Ein Beispiel: Wenn die Busfahrer am Ende zehn Minuten mehr Wendezeit und Pausen haben, folgert Heinisch, dann sei das eine reale Verbesserung der Arbeitsbedingungen und ein Schritt für mehr Klimaschutz. Solche Erfolge würden Vertrauen aufbauen und dadurch, ist sich Heinisch sicher, werde bei vielen Beschäftigten auch das Interesse an Klimapolitik wachsen. „Aus dieser Art der Politisierung könnten weitere gemeinsame Kämpfe erwachsen.“