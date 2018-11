Nur 20 Prozent der ICE-Züge fahren voll funktionsfähig durch Deutschland. Das geht aus internen Unterlagen der Deutschen Bahn AG vom Juni hervor, die dem ARD-Politikmagazin "Kontraste" vorliegen. Grund dafür ist, dass die Züge zu spät in die Werkstätten kommen. Dann bleibe oft nur Zeit für die sicherheitsrelevanten Reparaturen. Defekte Toiletten, nicht funktionierende Kaffeemaschinen und ausgefallene Klimaanlagen blieben dann zunächst kaputt.

Zugbegleiter bestätigen dem Magazin, dass Züge teilweise Wochen oder Monate mit denselben Mängeln unterwegs seien. „Ein System, das über Jahrzehnte auf Sparen getrimmt worden ist kollabiert nun“, kommentiert der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky.

Zusätzlich fehlen der Bahn aktuell rund 5.800 Mitarbeiter im „betriebskritischen Bereich“. Diese sind direkt für den Zugverkehr zuständig. Laut dem Papier fehlt es dem Konzern unter anderem an Lokführern, Instandhaltungskräften und IT-Spezialisten.

Auch sein selbst gestecktes Pünktlichkeitsziel hat der Bahn-Konzern gerissen: Für Oktober war ein Pünktlichkeitswert im Fernverkehr von 82 Prozent geplant - tatsächlich ist der Wert jetzt mit 73 angegeben. Das ursprüngliche Ziel hat der DB Konzern nun auf das Jahr 2025 verlegt.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erwartet von der Bahn in diesem Bereich schon bald Besserung: „Ich möchte, dass es Fortschritte gibt schon im ersten Halbjahr 2019“, sagte er schon am Dienstag, bevor der Bericht veröffentlicht wurde. Auch im Schienengüterverkehr müsse es viel besser laufen: „Ich verstehe nicht, dass wir in wirtschaftlich prosperierenden Zeiten an manchen Stellen so viel Defizit einfahren.“

Über zusätzliche Investitionszuschüsse des Bundes an die Bahn ist nach Worten Scheuers noch nicht entschieden. „Erst werden wir Ziele und Maßnahmen formulieren, dann reden wir übers Geld“, sagte der Minister. An diesem Donnerstag und Freitag berät der Bahn-Aufsichtsrat über diese Themen.

DB-Chef Richard Lutz räumte diese Woche "Wachstumsschmerzen" durch Kapazitätsengpässe, ein erhöhtes Fahrgastaufkommen und zusätzlichen Güterverkehr auf den Strecken ein. Er will nun Tausende neuer Mitarbeiter einstellen. (tsp, dpa)